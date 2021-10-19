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    Doktora saldıran hasta, serbest kalınca bu kez de sosyal medyadan tacize başladı

    Diyarbakır'da Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde diş hekimi Ömer Erdinç Erdaş, yanlış tedavi uyguladığı iddiasıyla hastasının sözlü ve fiziki saldırısına uğradı. Saldırgan, serbest kaldıktan sonra da Estaban Dallas Karakoyun niki ile doktora "Yüzünüz Çok acıyor mu doktor bey?" şeklinde mesaj yolladı.

    Sosyal taciz!

    Diyarbakır'da Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde diş hekimi Ömer Erdinç Erdaş, yanlış tedavi uyguladığı iddiasıyla hastasının sözlü ve fiziki saldırısına uğradı. Saldırgan, serbest kaldıktan sonra da Estaban Dallas Karakoyun niki ile doktora "Yüzünüz Çok acıyor mu doktor bey?" şeklinde mesaj yolladı.

    Saldırganın 'haksızlığa boyun eğmeyen genç' niki ile yaptığı paylaşımda, "Yediğiniz dayak hoşunuza gitti mi? Kibirli doktor bey! Bir daha birini aşağılamadan ve ona saldırmadan önce iyi düşünürsünüz artık" paylaşımı da dikkat çekti. Bu tacizleri okuyan Erdaş, "Hepsini belgeledik, hukuki süreci başlattık" dedi.

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    Haberler Yaşam Doktora saldıran hasta, serbest kalınca bu kez de sosyal medyadan tacize başladı
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