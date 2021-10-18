Sürpriz yumurta! Erken menopoza giren kadın tek embriyoyla hamile kaldı

Erken menopoza giren genç kadın, elde edilen tek embriyoyla hamile kaldı. 7 yılın sonunda anneliği tattı. Evladını kucağına aldı. Her satırı mucize denilen olay Şanlıurfa'da yaşandı. Pakize ve Yunus Erdoğan çifti, 2014'te evlendi ancak bir türlü çocuk sahibi olamadı. Doktorların yaptığı incelemede o dönem 28 yaşında olan Pakize Erdoğan'ın menopoz sürecine girdiği anlaşıldı.



İMKANSIZI BAŞARDI...

7 yıl boyunca başvurmadık doktor bırakmayan çifte 2 aşılama 2 de tüp bebek tedavisi uygulandı. Ancak hiçbiri başarılı olmadı. Son çare İstanbul'a giden Erdoğan çiftine yeniden tüp bebek tedavisi yapıldı. Elde edilen tek embriyoyla gebelik sağlandı. Genç kadın, tam da hayallerinden vazgeçmek üzereyken mart ayında oğlu İbrahim Berat'ı kucağına aldı.







Yaşadığı mutluluğu şöyle anlattı:



Henüz 20'li yaşlarımdaydım, nasıl menopoza girmiş olabilirim diye çok sorguladım. Doktorlar, 'Çocuk sahibi olmanız imkansız. Evlat edinmeyi düşünün' dedi. O andan sonra kabus gibi günler geçirdik. Elde edilen tek sağlıklı embriyo ile hamilelik müjdesini aldım. Sanki ayaklarım yere basmıyordu. Dilerim bu duyguyu isteyen herkes tatsın...