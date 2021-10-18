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    41 gün komada kalan jokey Samet Erkuş savaşı kazandı

    Adana'daki yarışta attan düşerek ağır yaralanan ve 41 gün komada kalan jokey Samet Erkuş (31) savaşı kazandı. Yeniden konuşmaya ve yürümeye başladı. İşte detaylar...

    41 kere masallah

    Adana'da yarış sırasında attan düşüp ağır yaralanan ve 41 gün bilinci kapalı bir şekilde yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren jokey Samet Erkuş (31), uzun süre konuşamadı ve yürüyemedi. Taburcu edildikten sonra fizik tedavisi devam eden Erkuş, önce konuşmaya, şimdi de adımlarını atmaya başladı.


    Kariyeri boyunca 4 bin 843 yarışa çıkan Erkuş, 409 birincilik aldı.

    PARKURLARA VEDA
    Kaza anını hiç hatırlamadığını söyleyen Erkuş, "Kendime geldiğimde şaşırdım. 'Benim başıma gelmemiştir, rüya gibiydi' dedim. Tamamen iyileşmemin ardından mesleğime dönebileceğim söyleniyor. Ama ben artık jokeylik yapmayacağım" dedi.



    Saibe Öztürk de nişanlısının parkurlara geri dönmesini istemediğini belirterek, "Samet ile öldük öldük dirildik. Allah dualarımızı kabul etti. O'nu bize bağışladı" diye konuştu.

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    Haberler Yaşam 41 gün komada kalan jokey Samet Erkuş savaşı kazandı
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