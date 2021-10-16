Şarkıcı Ece Ronay, "Mehmet Ali Erbil arasındaki ifşa skandalı büyüyor

Sosyal medya fenomeni, şarkıcı Ece Ronay, klibinde rol alan Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini belirtti. Sosyal medya hesabından ünlü şovmenle yaptığı özel yazışmaları herkese gösterdi.

İddiaya göre Erbil, genç kıza "Bu gece yanında uyumak istiyorum" şeklinde mesaj gönderdi. Aile Mahkemesi'ne başvuran genç fenomen bu açıklama sonrası Erbil hakkında 2 ay süre ile koruma kararı aldırdı. Bu gelişmeler yaşanırken bir hamle de ünlü şovmenden geldi.

Erbil, sosyal medya üzerinden yazışmalarını yayınlayan Ece Ronay'ın özel hayatının gizliliğini ihlal ettiğini ve kişisel verilerini hukuka aykırı olarak yaydığını ileri sürdü. Ünlü şovmenin şikayetinin ardından Ece Ronay hakkında soruşturma başlatıldı. Erbil, yaşananlar nedeniyle maddi ve manevi olarak zarar gördüğünü ifade etti.

DİLEK YAMAN DEMİR