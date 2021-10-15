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    • Yaşam
    • 15.10.2021 10:50
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    • 15.10.2021 11:08
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    7 yıl yıllık cinayette maktulün eşi, kardeşi ve yengesi gözaltında! Katil cumhurbaşkanından katilin bulunmasını istemiş

    Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 7 yıl önce pompalı tüfekle öldürülen Cemal Uzun (40) cinayetinde eşi Fadime Uzun, kardeşi Nuri Uzun ve onun eşi Nejla Uzun gözaltına alındı. 7 yıl önce verdiği röportajda dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den ağabeyinin katilinin bulunmasını isteyen katil kardeş Nuri Uzun, ayrıca faili meçhul cinayetlerin işlendiği Müge Anlı'nın programına da çıkarak ağabeyinin katilinin bulunmasını istemiş. Haberin detayları...

    DHA
    İHA
    Katil cumhurbaşkanından katilin bulunmasını istemiş

    Olay, 3 Haziran 2014'te Sarıoğlan ilçesi Palas Mahallesi'nde meydana geldi. Cemal Uzun'un (40) evine giren kar maskeli kişiler, olay tarihinden iki hafta önce nişanlanan kızı Adeviye Uzun'un (15) altınlarını çalmaya kalkıştı. Bu sırada Adeviye Uzun, kolundan ve karnından bıçaklandı.

    Boğuşma sesleri üzerine yatak odasından çıkan Cemal Uzun ile şüpheliler arasında arbede yaşandı. Cemal Uzun, pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Adeviye Uzun, tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. O dönem olayla ilgili yürütülen soruşturmada şüphelilere ulaşılamadı.

    YAKLAŞIK BİNE YAKIN KİŞİ İLE GÖRÜŞÜLDÜ

    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 7 yıl sonra cinayet dosyasını yeniden açtı. Ekipler, Kayseri genelinde yaklaşık bine yakın kişi ile yüz yüze görüşme yaptı.

    Aile üyeleri üzerinde yoğunlaşan ekipler, öldürülen Cemal Uzun'un eşi Fadime Uzun, kardeşi Nuri Uzun ve onun eşi Nejla Uzun'un şüpheli hareketlerde bulunduğunu tespit etti. Yapılan çalışmanın ardından 3 şüpheli gözaltına alındı.

    İFADELER ÇELİŞTİ, KATİL ZANLISI ORTAYA ÇIKTI

        Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği, olayın aydınlatılmasına yönelik özel ekip görevlendirdi. 6 ay boyunca olayın meydana geldiği Palas Kasabasında teknik ve fiziki takip yürüten cinayet dedektifleri, olay tarihinde alınan ifadelerin ayrıntılı incelemedi ve olay anında ikamette bulunan aile fertlerinin ifadelerinin aşırı şekilde çeliştiğini ve tutarsız olduğunu tespit etti.

        Yapılan çalışmada, maktul Cemal Uzun'un aile içerisinde meydana gelen kavga nedeniyle kardeşi Nuri Uzun tarafından tüfekle öldürüldüğü tespit edildi.

        Katil zanlısı Nuri Uzun, eşi ve maktul Cemal Uzun'un eşi gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından geçirildikleri sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edildi.

            Şüpheliler, ifadelerinde kendilerine yöneltilen suçlamaları reddetti. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli, 'kasten adam öldürme', 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' ve 'nitelikli yağma' suçlamasıyla Sarıoğlan Adliyesi'ne sevk edildi.

            KATİL, CUMHURBAŞKANINDAN YARDIM İSTEMİŞ

            Cinayeti itiraf eden kardeş katili Nuri Uzun, olayın ardından verdiği röportajda cumhurbaşkanından katilin bulunması için yardım istedi.

            Uzun konuşmasında, "İki hafta oldu, daha bir sonuç yok. Katilin bulunmasını istiyoruz. Katil dışarıda olabilir, hiçbir şey yapılmıyor. En kısa zamanda katilin bulunmasını istiyoruz. Cezasını çeksin, başkasının da canını yakmasın. Bütün köylü tedirgin. Bunun yakalanması şart" dediği ortaya çıktı.

                Ağabeyini öldüren Uzun'un, ayrıca katilin yakalanması için faili meçhul cinayetleri araştıran Müge Anlı'nın sunduğu programa da katıldığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

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