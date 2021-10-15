7 yıl yıllık cinayette maktulün eşi, kardeşi ve yengesi gözaltında! Katil cumhurbaşkanından katilin bulunmasını istemiş

Olay, 3 Haziran 2014'te Sarıoğlan ilçesi Palas Mahallesi'nde meydana geldi. Cemal Uzun'un (40) evine giren kar maskeli kişiler, olay tarihinden iki hafta önce nişanlanan kızı Adeviye Uzun'un (15) altınlarını çalmaya kalkıştı. Bu sırada Adeviye Uzun, kolundan ve karnından bıçaklandı.
Boğuşma sesleri üzerine yatak odasından çıkan Cemal Uzun ile şüpheliler arasında arbede yaşandı. Cemal Uzun, pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Adeviye Uzun, tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. O dönem olayla ilgili yürütülen soruşturmada şüphelilere ulaşılamadı.
YAKLAŞIK BİNE YAKIN KİŞİ İLE GÖRÜŞÜLDÜ
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 7 yıl sonra cinayet dosyasını yeniden açtı. Ekipler, Kayseri genelinde yaklaşık bine yakın kişi ile yüz yüze görüşme yaptı.
Aile üyeleri üzerinde yoğunlaşan ekipler, öldürülen Cemal Uzun'un eşi Fadime Uzun, kardeşi Nuri Uzun ve onun eşi Nejla Uzun'un şüpheli hareketlerde bulunduğunu tespit etti. Yapılan çalışmanın ardından 3 şüpheli gözaltına alındı.
İFADELER ÇELİŞTİ, KATİL ZANLISI ORTAYA ÇIKTI