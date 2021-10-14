Pınar Bent İtalya’da defile düzenleyecek

Kendi adını taşıyan gelinlik ve abiye markasıyla hem Türkiye hem de Orta Doğu'da sektörün en başarılı modacıları arasına giren Pınar Bent, tasarımlarını modanın başkenti İtalya'da sergilemeye hazırlanıyor. Ödüllü tasarımcı, Fashion TV sponsorluğunda Milano'da gerçekleşecek uluslararası moda organizasyonuna Türkiye'den davet edilen tek isim oldu.

EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİM

Pınar Bent, 6 Kasım'da gerçekleşecek etkinlikte en iddialı tasarımlarını moda tutkunlarının beğenisine sunacak. Düzenlenecek defilede ünlü mankenler de podyuma çıkacak. Dünya çapında ses getirecek organizasyon için hazırlıklara şimdiden başlayan Bent oldukça heyecanlı olduğunu ifade ederken, defileyle ilgili olarak "Her zaman daha özgün, daha çarpıcı ve daha iddialı tasarımlara imza atmaya çalışıyorum. Bu gayretimin dünya çapında fark edilir olması, benim için büyük mutluluk ve gurur. Milano defilem için özel bir hazırlık süreci geçiriyorum. O gün orada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğim." dedi.