Çekirge zıplayamadı! 9 ay süren takip 28 ilde eş zamanlı operasyon...

İçişleri Bakanlığı, nitelikli dolandırıcılık suçu işlediği iddiasıyla 28 ilde "Çekirge Operasyonu" yaptı.

Ekipler, engelli raporu, reçete, PCR testi düzenleyen, dublör kullanarak başkasının yerine sınava girenler gibi nitelikli dolandırıcılık suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilen 20 örgütlü yapıya bağlı 386 kişiyi gözaltına almaya başladı. Şüphelilerin, devleti milyarlarca lira zarara uğrattıkları saptandı.





ENGEL oranını artırıp rapor düzenlettiler. Bu raporla ÖTV muafiyetli araç, maaş ve toplu taşıma kartı aldılar.



DEVLETTEN mama ve çocuk bezi alarak, ihtiyaç sahiplerine vermeyip sattılar.



PAHALI ilaçları işbirlikçi eczanelerden alıp, Irak ve Suriye'de pazarladılar.



SAHTE PCR testleri yaptırıp vatandaşın hayatını riske attılar.



İŞLETMELERE sahte evrakla para desteği çıkardılar. Başkasının yerine sınava girdiler.



NAYLON faturayla milyonluk vurgun yaptılar.





ÖMER ÇETİN