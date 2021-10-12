PKK’nın güdümlü füze saldırısı sonucu şehit olan iki kahraman, son yolculuklarına uğurlandı

Suriye'de PKK'lı teröristlerin zırhlı araca güdümlü füzeyle yaptıkları saldırı sonucu şehit olan Cihat Şahin ve Fatih Doğan, son yolculuklarına uğurlandı. Elazığ'a getirilen şehit 2 çocuk babası Özel Harekat Polisi Cihat Şahin (34) için Mevlana Cami'nde cenaze töreni düzenlendi.

Kahraman şehit, Harput Mezarlığı'nda gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Fatih Doğan'ın cenazesi ise Adıyaman'da Cumhuriyet Mahallesi'ndeki baba evine getirildi.

Doğan, Yeni Mezarlık Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası şehitlikte toprağa verildi.