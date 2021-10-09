ABD’li arkeolog 31 yıl önce geldiği Türkiye’ye hayran kaldı

Oxford Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Prof. Dr. Roland R. R. Smith, 31 yıl önce henüz öğrenciyken turist olarak Türkiye'ye geldi. Aydın'daki Afrodisias Antik Kenti'ni gezdi. Antik kentin büyüsünden çok etkilenen Prof. Dr. Smith, kazı başkanı Prof. Dr. Kenan Erim'in yanında 5 yıl boyunca çalıştı.
Ardında kazı başkanı olarak görev aldı.
Türkiye'yi çok sevdiğini ve neredeyse tamamını gezdiğini söyleyen Prof. Dr. Smith, "Özellikle kuru fasulyeyi çok seviyorum. Buranın doğası, yemekleri ve insanları harika" açıklaması yaptı.
Ardında kazı başkanı olarak görev aldı.
Türkiye'yi çok sevdiğini ve neredeyse tamamını gezdiğini söyleyen Prof. Dr. Smith, "Özellikle kuru fasulyeyi çok seviyorum. Buranın doğası, yemekleri ve insanları harika" açıklaması yaptı.