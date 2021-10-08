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    • Yaşam
    • 08.10.2021 13:51
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    • 08.10.2021 13:53
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    SON DAKİKA: Leyle Aydemir cinayetinde flaş karar! 7 sanık da beraat etti

    Son dakika haberleri... Ağrı'da, 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in öldürülmesi ile ilgili davada ikinci duruşma başladı. Davada, aralarında aile yakınlarının da bulunduğu tutuksuz 7 sanık yargılandı. Ağrı'da Leyla Aydemir'in öldürülmesi ile ilgili görülen ikinci duruşmada, alınan karara göre tutuksuz yargılanan 7 sanık beraat etti. İşte son dakika haberinin detayları...

    AJANSLAR
    Leyla Aydemir cinayetinde flaş karar

    Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin yargılandıkları davada "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan amca Yusuf Aydemir ile beraatine hükmedilen 6 sanık bugün yeniden hakim karşısına çıktı.

    Kentte 15 Haziran 2018'de Ramazan Bayramı dolayısıyla ailesiyle dedesini ziyarete gittiği Bezirhane köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin dava, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 7 sanık hakkında Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinin daha önce verdiği kararı bozması sonrası bugün ikinci kez görülüyor.

    7 SANIK HAKİM KARŞISINDA

    Yüksek mahkemenin bozma kararı sonrası Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek ikinci duruşmada maktulün amcası sanık Yusuf Aydemir ile delil yetersizliğinden beraat eden diğer sanıklar Y.A, B.D, H.D, M. Aydemir, M.A. Aydemir ve A.A, tekrar hakim karşısına çıkacak.

    KÜÇÜK LEYLA'NIN CESEDİNE 18 GÜN SONRA ULAŞILMIŞTI

    Ağrı'da 15 Haziran 2018'de Ramazan Bayramı dolayısıyla ailesiyle dedesini ziyarete gittiği Bezirhane köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in bulunması için çalışma başlatılmıştı.

        Bu kapsamda ekiplerce bölgedeki dere yatakları, sazlık alanlar, otla kaplı araziler, köydeki metruk yapılar, tandır evleri, ahır ve çocuğun gidebileceği bütün alanlar, kadavra köpekleri de kullanılarak aranmıştı.

        Leyla Aydemir'in cesedi, kaybolduktan 18 gün sonra köye 2 kilometre mesafede, kent merkezine giden yolun yakınında akarsu kenarındaki ağaçların arasında bulunmuş, vücudunda darp ya da yara izine rastlanmayan çocuğun cenazesi Bezirhane köyünde defnedilmişti.

        Olayın ardından minik Leyla'nın ölümüne ilişkin 7 sanık hakkında Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Davanın 2 Ekim 2020'de bu mahkemede görülen karar duruşmasında tutuklu sanık amca Yusuf Aydemir "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "cebir ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırılmış, diğer sanıklar Y.A, B.D, H.D, M. Aydemir, M.A. Aydemir ve A.A. ise delil yetersizliğinden beraat etmişti.

        Yerel mahkeme gerekçeli kararında, amca Yusuf Aydemir'in husumetli olduğu ağabeyini tehdit maksadıyla kızını oyun oynama bahanesiyle kaçırıp sakladığı, ölümü üzerine de serin bir alanda beklettiği, aramaların gevşetilmesi ve köyde normal hayata dönülmesini fırsat bilerek de cesedini dereye attığı kanaatine varıldığını vurgulamıştı.

        BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ, YEREL MAHKEMENİN KARARINI BOZMUŞTU

        Dosyayı inceleyen Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, sanığa ceza verilebilmesi için her türlü şüpheden uzak delil olması gerektiğine ve çeşitli usul eksikliklerine işaret edip "Yusuf Aydemir'in tutukluluk halinin devamına karar verilmesinin ileride telafisi güç mağduriyete sebebiyet verebileceğine ve tutuklamanın bir ceza değil tedbir niteliğinde olduğuna işaret edilerek yerel mahkemenin kararını tüm sanıklar yönünden bozmuştu. Yerel mahkemenin kararını hem esas hem usulden bozan yüksek mahkeme, Yusuf Aydemir'in tahliyesine de karar vermişti.

        Bu karara Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığının 4 Ocak 2021'de yaptığı itiraz da Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince reddedilmişti. Dosyayı inceleyen Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlar Kurulu da 1. Ceza Dairesinin bozma kararını hukuka uygun bulmuştu.

        BABA İLE ANNE KATILMADI

            Tutuksuz sanıklar davaya eksiksiz katılırken bir dönem aileden şikayetçi olmayan anne Şükran ve baba Nihat Aydemirde katılmadı. Baba Nihat Aydemir'in ise uzun süredir yurt dışında olduğu öğrenildi.

            SES KAYDI ORTAYA ÇIKMIŞTI

            İlk duruşmada dinlenen Leyla'nın ailesinin avukatı Erdoğan Tunç, ilk duruşmada AFAD personelleri hakkında elinde ses kaydının olduğunu ve davanın seyrini değiştireceğini savunmuştu. Tunç, o süre içerisinde arama kurtarma çalışmalarına katılan tüm AFAD ekibinin tanık olarak dinlenmesini talep etmişti. Dinlenen ses kayıtlarında ise her hangi bir delil niteliği taşıyan bir durumun olmadığına saptanmıştı.

            7 SANIK DA BERAAT ETTİ
            Ağrı'da Leyla Aydemir'in öldürülmesi ile ilgili görülen ikinci duruşmada, alınan karara göre tutuksuz yargılanan 7 sanık beraat etti.

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