'Minik Leyla cinayeti'nin tahliye edilen sanıkları hakim karşısına çıktı! Şikayetçi olmayan anne ile baba katılmadı

Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin yargılandıkları davada "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan amca Yusuf Aydemir ile beraatine hükmedilen 6 sanık bugün yeniden hakim karşısına çıktı.
Kentte 15 Haziran 2018'de Ramazan Bayramı dolayısıyla ailesiyle dedesini ziyarete gittiği Bezirhane köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin dava, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 7 sanık hakkında Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinin daha önce verdiği kararı bozması sonrası bugün ikinci kez görülüyor.
7 SANIK HAKİM KARŞISINDA
Yüksek mahkemenin bozma kararı sonrası Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek ikinci duruşmada maktulün amcası sanık Yusuf Aydemir ile delil yetersizliğinden beraat eden diğer sanıklar Y.A, B.D, H.D, M. Aydemir, M.A. Aydemir ve A.A, tekrar hakim karşısına çıkacak.
KÜÇÜK LEYLA'NIN CESEDİNE 18 GÜN SONRA ULAŞILMIŞTI
Ağrı'da 15 Haziran 2018'de Ramazan Bayramı dolayısıyla ailesiyle dedesini ziyarete gittiği Bezirhane köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in bulunması için çalışma başlatılmıştı.