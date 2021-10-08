Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 08.10.2021 08:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.10.2021 08:45
    ABONE OL

    Damperi açık kalan kamyon köprüye çarptı! Yer: Mersin

    Mersin Tarsus'ta gece saatlerinde damperi açık kalan bir kamyon köprüye çarptı. Kaza sonucu damper kamyondan koparken, köprüde ise hasar meydana geldi.

    Damperi açık kalan kamyon köprüye çarptı

    Mersin'in Tarsus ilçesinde, damperi açık kalan kamyon köprüye çarptı. Alınan bilgiye göre, Sait Polat Bulvarı'nda Mersin- Adana istikametine seyir halinde olan B.D. idaresindeki 80 FJ 989 plakalı kamyonun açık kalan damperi güzergahtaki köprüye çarptı.



    Çarpma sonucu damper kamyondan koparken, sürücü üst geçidi geçtikten bir süre sonra aracı durdurabildi. Kaza yerine gelen polis ekipleri, ulaşımı tek şeritten kontrollü şekilde sağladı. Yaralananın olmadığı kaza sonucu üst geçitte oluşan hasarla ilgili inceleme başlatıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Üniversiteliye barınma desteği
    Haberler Yaşam Damperi açık kalan kamyon köprüye çarptı! Yer: Mersin
        SON DAKİKA