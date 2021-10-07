10 bin saatlik güvenlik kamerası görüntülerini izlendi! Irak uyruklu Sally Al-Abbood'un cesedi çöpte mi?

Eskişehir'de Irak uyruklu Sally Al-Abbood'un kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerden Amjed Mohsin Mohammed tutuklandı.

Polis, olayla ilgili 10 bin saatlik güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Sally'nin şüphelisi Mohammed'in evine giriş yaptıktan sonra çıkışının olmadığı anlaşıldı. Farklı kıyafetlerle defalarca dışarı çıktığı ve elindeki çöp poşetlerini farklı çöp kutularına attığı tespit edildi.

Sally'nin eve girmeden dakikalar önce ise şüpheliyle birlikte yan yana yürüdüğü son güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.