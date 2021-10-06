İstanbul'da sapık adam hostes olma vaadiyle genç kızı kandırdı!

İstanbul'da özel bir havayolu şirketinde çalıştığını söyleyen U.Ç. (26), B.E (21) adlı kızla tanıştı. Genç kızdan iş vaadiyle çıplak fotoğraflarını istedi. 'Cinsel taciz' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılandı. B.E, "Şikayetçiyim, cezalandırılsın" dedi.

ECZA KALFASI ÇIKTI

Duruşmada sanık, "İç çamaşırlı fotoğraflarını istedim. Bu fotoğrafa bakıp kilo ve boyunu değerlendirecektim. Ben sadece kendi göz kararımla kendisine yardımcı olmak istedim" diyerek kendini savundu. "Hangi havayolu şirketinde çalışıyorsun?" sorusuna ise, "Ben eczacı kalfasıyım" diye cevap verdi. Zanlı, 3 bin lira para cezasına çarptırıldı.