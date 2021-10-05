Başkan Erdoğan "Bunlar öğrenci değil terörist" demişti! Boğaziçi'ndeki izinsiz gösteriye ilişkin 10 kişi gözaltında

Üniversitede dün yaşanan ve güvenlik kameraları tarafından da kaydedilen izinsiz gösteri sırasında bir grup, Rektör İnci'nin makam aracının önünü kesti ve gruptan bir kişi otomobilin üzerine çıktı. Bu gösterici, güvenlik görevlileri tarafından aracın üzerinden indirildi.
İzinsiz gösterinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında bugün 7 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri, bu sırada kendilerine mukavemette bulunan 3 kişiyi daha gözaltına aldı.
Güvenlik Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam eden bu kişilerden 9'unun öğrenci, birinin ise BÜ mezunu olduğu öğrenildi. Öte yandan, üniversitenin güvenlik müdürünün de izinsiz gösteriyle ilgili emniyette bilgisine başvurulduğu öğrenildi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SERT TEPKİ: BUNLAR ÖĞRENCİ DEĞİL
Başkan Erdoğan, söz konusu görüntülere tepki göstererek "Rektörünün arabasının üstüne çıkıp, orada tepinen öğrencilerin olduğu bir Türkiye'yi ben kabullenemiyorum. Bize böyle öğrenciler gerekmez." dedi.
Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:
Rektörünün arabasının üzerinde tepinen öğrencilerin olduğu bir Türkiye'yi kabullenemiyorum. Bize böyle öğrenci gerekmez. Üniversiteye girmenin ayır bir dert, bitirmenin ayrı bir sıkıntının olduğu dönemden bugüne ulaşmak tarihi bir başarı hikayesidir. Rektörünüz aracın içinde, siz önünü kesiyor, üzerinde tepiniyorsunuz. Bunlar üniversite içine sızmış teröristlerdir. Biz öğrenciye en büyük saygıyı duyan iktidarız.