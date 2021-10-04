Muratti, Winston LM, Kent, Medley sigaraya zam gelecek mi? En ucuz sigara markaları hangileri? JTİ sigara fiyat listesi!

Sabah saatlerinden itibaren binlerce sosyal medya kullanıcısı sosyal medyada sigaraya zam geldiğini konuşmaya başladı. Ortaya atılan iddiaların ardından marka marka sigara fiyatları merak ediliyor. Ayrıca markalardan resmi bir açıklama gelip gelmediği de akıllarda yerini koruyor. Peki, Muratti, Winston LM, Kent, Medley sigaraya zam gelecek mi? En ucuz sigara markaları hangileri? İşte sigara fiyatlarında son durum...

YENİ SİGARA ZAMMI VAR MI?

Sigara fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği konusunda firmalar tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. JTI, BAT ve Philip Morris tarafından sigara ile ilgili kararlar açıklandığında takvim.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

İşte 4 Ekim 2021 sigara fiyatları;