Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 4 Ekim 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor.



Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.



Sinem ile Hakan Erkut'un tatlışları Toprak Erkut







Mehtap Aydın'ın ikiz kızları Nehir ile Irmak kardeşler







Zeynep ve Yunus Kırklar'ın kızları Feride ve Zümra







Volkan ile İrem Öztekin'in kızları İnci Deniz Öztekin