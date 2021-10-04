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    Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 4 Ekim 2021

    Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 4 Ekim 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Lütfi Albayrak
    Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı

    KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor.

    Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.


    Sinem ile Hakan Erkut'un tatlışları Toprak Erkut



    Mehtap Aydın'ın ikiz kızları Nehir ile Irmak kardeşler



    Zeynep ve Yunus Kırklar'ın kızları Feride ve Zümra



    Volkan ile İrem Öztekin'in kızları İnci Deniz Öztekin

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    Haberler Yaşam Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 4 Ekim 2021
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