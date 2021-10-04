Kadının gücü! Merve Vural hırsızlara karşı koydu

Bostancı'da geçtiğimiz Çarşamba gecesi maskeli ve silahlı 2 kişi lüks binanın dış kapısını kartla açarak içeri girdi. Bir süre binanın içinde dolaşan ve etrafı kolaçan eden şüphelileri güvenlik kamerasından fark eden apartman görevlisi ve kızı Merve Vural evlerinden dışarı çıktı. Şüphelilerle göz göze gelen apartman görevlisi Feyzullah Vural "Kimsiniz, kime geldiniz?" diye sordu. Şüpheliler, hızla binadan çıkarak kaçmaya çalıştı. Bu sırada 23 yaşındaki Merve şüphelilerin peşinden koştu. Korkusuz kız bahçe kapısından geçti, şüphelinin üzerine atladı.





BİZİ KORKUTAMAZLAR

Diğer şüpheli silahını doğrultarak genç kızı tehdit etti. Yaşanan arbedede, şüpheliler bazı eşyaları yere düşürdü. Maskeli ve silahlı kişiler geldikleri otomobil ile uzaklaştı.







Polis ekipleri verilen eşkal ve güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis, yere düşen parçalardan şüphelilerin yakalanmasının an meselesi olduğunu söyledi. O anları anlatan Merve Vural, "Babamla birlikte evimizde oturuyorduk. Güvenlik kameralarına baktığım anda asansörden 2 şüpheli kişinin çıkış yaptığını gördük. Tehdit etmeye başladılar. 'Biz de buraya boş gelmedik' dediler. Babam sopayı almaya çalışınca kaçmaya başladılar. Bizi korkutamazlar" dedi.