İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çocukların kavgasına aileler de karıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Karşıyaka ilçesinde dün S.Z. ile Demet Kaçan arasında, sokakta çocuklarının kavga ettiği gerekçesiyle kavga çıktı. Kavgaya iki ailenin bireyleri de dahil oldu. Kavga sırasında S.Z.'nin eşi K.Z., evin balkonuna çıkarak pompalı tüfek ile ateş açtı. Olayda 29 yaşındaki Demet Kaçan, 35 yaşındaki Serdar Kaçan, 32 yaşındaki Gamze Kaçan ve Niyazi Gümüşsoy vücuduna isabet eden saçmalarla, K.Z. ve 31 yaşındaki Şahin Kaçan ise darp sonucunda yaralandı. Demet Kaçan ile Şahin Kaçan, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından özel bir hastaneye, diğer yaralılar ise Çiğli Bölge Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Demet Kaçan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği K.Z.'nin olayda pompalı tüfekle vurduğu Demet Kaçan'ın kuzeni olduğu ortaya çıktı.

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