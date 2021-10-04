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    İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çocukların kavgasına aileler de karıştı: 1 ölü, 5 yaralı

    İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, 'çocuk kavgası' nedeniyle iki aile arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu Demet Kaçan (29) yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı

    Aileler savaşı!

    Karşıyaka ilçesinde dün S.Z. ile Demet Kaçan arasında, sokakta çocuklarının kavga ettiği gerekçesiyle kavga çıktı. Kavgaya iki ailenin bireyleri de dahil oldu. Kavga sırasında S.Z.'nin eşi K.Z., evin balkonuna çıkarak pompalı tüfek ile ateş açtı. Olayda 29 yaşındaki Demet Kaçan, 35 yaşındaki Serdar Kaçan, 32 yaşındaki Gamze Kaçan ve Niyazi Gümüşsoy vücuduna isabet eden saçmalarla, K.Z. ve 31 yaşındaki Şahin Kaçan ise darp sonucunda yaralandı. Demet Kaçan ile Şahin Kaçan, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından özel bir hastaneye, diğer yaralılar ise Çiğli Bölge Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Demet Kaçan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği K.Z.'nin olayda pompalı tüfekle vurduğu Demet Kaçan'ın kuzeni olduğu ortaya çıktı.

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    Haberler Yaşam İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çocukların kavgasına aileler de karıştı: 1 ölü, 5 yaralı
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