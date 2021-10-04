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    Arel bebek yaşasın

    Antalya’da SMA Tip-1 ile mücadele eden 1 yaşındaki Sonalp Arel Özbey’in yurt dışında tedavi olabilmesi için 20 milyon lira gerekiyor. Şu ana kadar 13 milyon 300 bin lira toplandı

    Arel bebek yaşasın

    Sonalp Arel Özbey'e, 4.5 aylıkken Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, bir tür kas hastalığı olan Spinal Musküler Atrofi (SMA Tip-1) teşhisi konuldu. Hastalık hızla ilerlediği için Arel bebek şu anda 4 ayrı cihaza bağlı şekilde nefes alıp yaşayabiliyor. Anne Dilek Özbey(31), bir yaşına gelen oğlunun tedavisi için Macaristan'a başvuru yaptı.

    Özbey'in başvurusu olumlu sonuçlandı. Arel'in Macaristan'daki tedavisi için yaklaşık 20 milyon liraya ihtiyaç vardı. Dilek Özbey valilik izni ile sosyal medyada bağış kampanyası başlattı. Kampanya yoğun ilgi gördü. Şu ana kadar 'areleumutol' adlı Instagram hesabından ve 'www.areleumutol.com' internet sitesinden hesap numaraları üzerinden 13 milyon 300 bin lira toplandı. Ameliyat için 6 milyon 700 bin lira kaldı.

    ERDOĞAN ÖZTÜRK

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