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    Ahleyna

    Aleyna henüz 18 yaşındaydı... Sevgilisinin babasının cinsel istismarına uğradı. 5. kattan atlayıp canına kıydı. Geride ise ‘Ölümümden Gökhan Argın sorumludur’ diye not bıraktı...

    Ahleyna

    Bir genç kızı hayattan koparan korkunç olay Iğdır'da yaşandı. Aleyna Ağgül (18) önceki gün ailesiyle yaşadığı apartmanın 5. katından atladı. Kurtarılamadı. Ondan geriye ise "Ölümümden Gökhan Argın sorumludur" yazılı not kaldı. Soruşturma başlatan Iğdır Emniyeti, bir genç kızı ölüme götüren olayları adım adım ortaya çıkardı. İddiaya göre Aleyna, kendisiyle aynı yaştaki Göktürk Argın ile arkadaştı. Göktürk'ün işadamı babası Gökhan Argın (42), oğlunun cep telefonuna bakarken Aleyna'nın uygunsuz fotoğraflarıyla karşılaştı. Genç kızı ofisine çağırdı. Fotoğraflarla şantaj yaptı. Genç kızla birlikte oldu. Bunalıma giren Aleyna, canına kıydı. Gözaltına alınan baba-oğul, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. Kızlarını kaybeden acılı aile ise karara sert çıktı.

    FURKAN NEHRİ-HALİT ÖZTÜRK

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