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    • Yaşam
    • 02.10.2021 05:18
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    • 02.10.2021 05:18
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    Son dakika: Gaziosmanpaşa'da katliam gibi kaza! Yolun karşısına geçmek isteyen 3 kişi öldü

    Son dakika haberi... Gaziosmanpaşa'da gece yarısı katliam gibi bir kaza meydana geldi. Otomobillerini park ettikten sonra yolun karşısındaki restorana yemek yemeye giden 3 kişiye otomobil çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle yaklaşık 200 metre sürüklenen 1 kişi olay yerinde, 2 kişi ise hastanede hayatını kaybetti.

    DHA
    Gaziosmanpaşa’da katliam gibi kaza!

    Son dakika haberi... Gaziosmanpaşa'da otomobillerini park ettikten sonra yolun karşısındaki restorana yemek yemeye giden 3 kişiye otomobil çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle yaklaşık 200 metre sürüklenen 1 kişi olay yerinde, 2 kişi ise hastanede hayatını kaybetti.

    Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

    Kaza, gece yarısı Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki otomobille caddeye gelen Aydın Akça, Sabri Akça ve Hatice Kamışlıdere, araçlarını park ettikten sonra yemek yemeye yolun karşısındaki bir restorana geçmek istedi.

        Bu sırada, 34 KL 5439 plakalı otomobiliyle Sultangazi istikametine giden 21 yaşındaki M.Ş., Aydın Akça, Sabri Akça ve Hatice Kamışlıdere'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralılar, yaklaşık 200 metre sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerinin kontrolünde Aydın Akça'nın olay yerinde hayatını kaybetti belirlendi. Ağır yaralı olan Sabri Akça ve Hatice Kamışlıdere ise ilk müdahalenin ardından Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sabri Akça ve Hatice Kamışlıdere de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası bölgeye gelen Cumhuriyet Savcısı ve polis ekipleri incelemelerde bulundu.

            Hayatlarını kaybeden Aydın Akça, Sabri Akça ve Hatice Kamışlıdere'nin cenazeleri incelemelerin tamamlanmasının ardından hastane morguna kaldırıldı.

            SÜRÜCÜ TESLİM OLDU
            Öte yandan, kazada 3 kişiye çarpan otomobilin sürücüsü M.Ş., polise teslim oldu.

            Gözaltına alınan sürücü emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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            Haberler Yaşam Son dakika: Gaziosmanpaşa'da katliam gibi kaza! Yolun karşısına geçmek isteyen 3 kişi öldü
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