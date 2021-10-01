Son dakika: Gaziosmanpaşa'da katliam gibi kaza! Yolun karşısına geçmek isteyen 3 kişi öldü

Son dakika haberi... Gaziosmanpaşa'da otomobillerini park ettikten sonra yolun karşısındaki restorana yemek yemeye giden 3 kişiye otomobil çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle yaklaşık 200 metre sürüklenen 1 kişi olay yerinde, 2 kişi ise hastanede hayatını kaybetti.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Kaza, gece yarısı Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki otomobille caddeye gelen Aydın Akça, Sabri Akça ve Hatice Kamışlıdere, araçlarını park ettikten sonra yemek yemeye yolun karşısındaki bir restorana geçmek istedi.