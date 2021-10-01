Retro ne zaman bitecek? Merkür retrosu 2021 tarihleri nedir? Merkür retrosunun burçlara etkisi nelerdir? Koç, İkizler...

Retro ne zaman bitecek? Merkür retrosu 2021 tarihleri nedir? Merkür retrosunun burçlara etkisi nelerdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Yılın belli zamanlarında gerçekleşen retro bu yıl içerisinde son kez başladı ve belli tarihlerde devam edecek. Astrolojiye iligi duyanlar hangi burçları olumlu hangilerini de olumsuz etkilediğini merak ediyor. İşte Merkür retrosuna ilişkin bilgiler...
MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BİTECEK?
Yılın son Merkür retrosu 27 Eylül – 19 Ekim günleri arasında Terazi burcunda gerçekleşiyor. Durağan seyri 26-27 Eylül'de olacak Merkür retrosunun diğer durağan seyri ise 17 ve 19 Ekim'de gerçekleşecek.
MERKÜR RETROSU NEDİR?
Merkür astrolojide zamanı, iletişim araçlarını, yolculuğu, haberciliği temsil eder. Merkür'ün retro hareketinde zaman kavramı yavaşlayacak. Adını mitolojide Roma'nın haberci tanrısı Hermes, nam-ı diğer Merkür'den alan, aklı, iletişimi, ifade ve düşünce gücünü simgeleyen gezegen geri gittiğinde başlayan Merkür Retrosu başladı.
29 Mayıs'ta İkizler burcunda geri hareketine başlayan Merkür, başta iletişim, elektronik eşya, seyahat ve eğitim konularında aksaklıklara neden olabilir. Bu süreçte kariyer ya da ilişkilerde yeni adım atmamakta fayda var.
MERKÜR RETROSU BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?
Yılın son Merkür retrosu 27 Eylül – 19 Ekim günleri arasında Terazi burcunda gerçekleşiyor. Durağan seyri 26-27 Eylül'de olacak Merkür retrosunun diğer durağan seyri ise 17 ve 19 Ekim'de gerçekleşecek. Alem'in haberine göre, bu tarihlerde her burç için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Merkür retrosu özünde zihnimizin biraz bulanması, biraz da iletişim kopukluğu yaşamamız anlamına geliyor. Bu dönemde eski sevgililer kapıya gelebilir. İkinci bir şansı vermeden önce gerekli dersleri alıp almadığına iyi bakmalısınız.