Hatay'daki faciada skandal sözler! Oğlumu ve kızımı boğarak öldürdüm (Yaşam haberleri)

Hatay'da önceki gün Aynur Mert ile çocukları Aleyna ve Ahmet Ali, evlerinde ölü olarak bulunmuştu. Cinayetin baş şüphelisi eski uzman çavuş olan babaları Turgay Mert ise her yerde aranmaya başlanmıştı.

Dün yakalanan Mert, sorgusunda cinayetleri işlediğini itiraf etti. Karısını tartışma yaşadıktan sonra elleriyle boğduğunu söyleyen Mert, "Oğluma uyku ilacı kattığım ayranı içirdim, 'acı' diyerek içmek istemedi. Onu da boğdum. Kızım gelince aynısını ona da yaptım" dedi. Cenazeler, toprağa verilmek üzere memleketleri Osmaniye'ye götürüldü.

33.2 MİLYON DEVRETTİ

6 bilen çıkmayınca 33 milyon 250 bin lira devretti. 5 bilenler 38'er bin lira, 4 bilenler 586'şar lira, 3 bilenler 28'er lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.

TİKDOC!

İstanbul'da Kalp ve Damar Cerrahı Opr. Dr. Banu Küçükpolat, bir canlı yayına katıldı. Roman havasını duyunca göbek attı. Türk Tabipler Birliği hakkında soruşturma açılması için çağrı yaptı. Varis tedavisinde uzman isimler arasında yer alan Dr. Küçükpolat'ın aynı zamanda TikTok şöhreti olduğu da ortaya çıktı. Dr. Küçükpolat'ın, TikTok hesabında yaklaşık 200 bin takipçisi olduğu anlaşıldı. Küçükpolat'ın farklı müzikler eşliğinde ettiği danslar ve neşeli halleri, takipçilerinden tam not aldı.

ESMA YAŞASIN!

ABD'de yaşayan Esma Gürakar (19), 7 yıl önce beyin kanserine yakalandı. Bu sırada babasını kaybedip hayatının en büyük acısını yaşadı. Hastalık da tekrarladı. 3. evre olduğu açıklandı. Önümüzdeki hafta radyoterapi ve kemoterapiye başlayacağı vurgulandı. Annesi, kızına bakmak için işten ayrıldı. Şimdi aile Esma'nın tedavisi için yardım kampanyası başlattı. Esma Gürakar ise hayat dolu şu mesajı paylaştı: Güneşi örnek al kendine. Korkma batmaktan, yılma doğmaktan.

TEREYAĞ İLE ZAMAN DURSUN

Trabzonlu Dursun Ali Keskin, 110 yaşına girdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü görüp Cumhuriyet'in kuruluşuna tanıklık etti. Uzun ömrün sırrı ise tereyağında gizliydi. Dursun dede, "Gençlik yıllarımdan bu yana tereyağına çok düşkünüm. Her gün sabahları en az bir kaşık tereyağı yiyorum. Tereyağı benim için vazgeçilmez" dedi. Eşi Emine Keskin (88) ile 70 yıldır evli olan Dursun Ali Keskin'in 6 çocuğu bulunuyor.

YARGITAY'DAN ESKİ SEVGİLİYE TELEFON

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, eski kız arkadaşının telefonunu yayan kişiyi affetmedi. Daire, sevgilisinin telefon numarasını hukuka aykırı olarak ele geçiren şahıs ile arkadaşı hakkında verilen beraat kararlarını bozdu. Eylemin "Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçunu oluşturacağı gözetilmeden sanıklara verilen beraat kararlarını kanuna aykırı buldu. Bu arada Yargıtay kira ile ilgili de şu kararı verdi: Vefat edenin kira borcu mirasçısına kalır. MEVLÜT HASGÜL

SERÇEDES

Zonguldak'ta üniversiteli ve liseli gençler bir araya geldi. 3 bin TL'ye hurda Murat 124 satın aldı. Öğrenciler, aracı sürücüsüz ve elektrikli otomobile dönüştürmek için kolları sıvadı. 2 ayda elektrikle çalışan araç haline getirip Serçedes adını verdi. Öğrenciler, Serçedes'le TEKNOFEST'teki Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'na katıldı. Takım kaptanı Berat Cansız "Mekanik ekip olarak üzerindeki bütün aksamları sökerek elektronik sistemleri bağladık. Bu sayede elektrikli araç formuna dönüştü. Diğer arkadaşlarımız da otonom algoritmalarını geliştirdi" dedi.

DÖRT ŞEKER TUZAK

Film gibi olay İstanbul'da yaşandı. Mazlum T. eski sevgilisi olan hemşirenin aracının kaput kısmını açtı. Fren hidrolojine toz şeker doldurup kaçtı. Özel bir hastanede çalışan kadın, otomobili ile işe gitmek için yola çıktı. Freninin tutmadığını fark eden hemşire, güçlükle durabildi. Ekipler kamera görüntülerini inceleyip zanlıyı yakaladı. Ölümden dönen genç kadın şu açıklamayı yaptı: "300 metre sonra fren tutmadı. Ben o sırada ölebilirdim yada birini ezebilirdim" diye konuştu.

HER SENE 1 AŞI

Biontech'in kurucu ortağı Dr. Özlem Türeci, ABD basınına konuştu. Virüsün seyriyle ilgili olarak "Covid 19 bize birkaç yıl daha eşlik edecek" dedi. Ardından şu önemli açıklamlaları yaptı: Salgın yönetilebilir hale gelecek hatta gelmeye başladı bile. Gelecekteki güçlendirici dozların 12 veya 18 ayda bir verileceğini sanıyorum.