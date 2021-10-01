Daha 22 yaşında para üstüne para kazanıyor! Üniversiteli, hobisini ticarete dönüştürdü taleplere yetişemiyor

Edirneli üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Simay Gün, kuzeninin süs tavuklarıyla başlayan hobisini ticarete dönüştürdü. Yurtdışından gelen istekleri reddeden Simay, yurtiçindeki taleplere yetişmekte zorlanırken, aile ekonomisine katkı sağlayıp üniversite masraflarını da karşılamaya başladı. Bu anlamda süs tavukçuluğu nasıl yapılır? Sorusunun cevabının araştırılarak bilgi edinilmesi ondan sonra süs süs tavuğu yetiştirerek İyi para kazanabilmek mümkündür. Bu faaliyetin meraklısı da çok yaygındır. Yumurta yetiştirerek para kazanmaktan çok daha değişik bir gelir kapısı olduğunu söylemekte yarar var.
TALEPLERİ KARŞILAMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYOR
Yetiştirdiği tavuklara yurt dışından çok talep olduğunu bildiren Gün, yurt dışına satış yapmadığının altını çizdi. Süs tavuklarının Türkiye'de yaygınlaştırılması amacıyla yalnızca yurt içine satış gerçekleştirdiğini ifade eden Gün, istekleri karşılamakta güçlük çektiğini anlattı. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
ÖZEL YEM HAZIRLIYOR
Eğitim gördüğü üniversiteye gittiğinde bir hafta eve gelmediğini dile getiren Gün, hafta sonu köye dönüp tavuklarına kavuşmak amacıyla can attığını belirtti. Gönüllerini alabilmek amacıyla tavuklarına özel yemler hazırladığını ifade eden Gün, üniversite günlerinde tavuklarına annesinin baktığını anlattı. Tavuklarının kendisi amacıyla bir evlat olduğunu dile getiren Gün, herkese tavuk yetiştiriciliği davetinde bulundu.