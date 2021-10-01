Bebeğin cinsiyeti ne zaman belli olur? Gebelikte bebeğin cinsiyeti nasıl anlaşılır, kaçıncı haftada kesinleşir?

Gebelik sürecinin 20. haftasında iç organlarının gelişiminin tamamlanmasıyla cinsel organda doğru görülebilecek kadar gelişir.

Bebeğin cinsiyetini baba adayının genleri belirlemektedir. Kadınlarda 46XX kromozomu bulunurken, erkeklerde 46XY kromozomu bulur. Spermlerin bazılarında X bazılarında ise Y kromozomu vardır. Hangi spermin yumurtayı döllediğine göre cinsiyet değişmektedir. Y kromozomu tarafından döllenirse erkek, X kromozomu tarafından döllenirse kız bebek dünyaya gelir.

Bebeğin cinsiyetini anlamak kullanılan çeşitli yöntemler vardır. Bu yöntemler ise;

Ultrason; cinsiyet belirlemede en sık başvurulan yöntemdir. Bu yöntem ile bebeğin cinsiyeti en erken 12 ile 14. haftalarda belli olmaktadır. Kesin olarak belirlenmesi ise 15-16. haftayı bulabilir. Ultrason yönteminde doğru tahminde bulunulması için bebeğin anne karnındaki konumda ve bacaklarının açık olması oldukça önemlidir.

Fetal DNA testi; bu yöntem ile hamilelik sürecinin 10 – 12. haftalarında anne adayından kan alınır. Alınan kanda fetal hücreler ayrıştırılarak bebeğin cinsiyeti kesin olarak belirlenir. Cinsiyet haricinde bebeğin genetik anomalilerini de tespit etmek için de başvurulan bir yöntemdir.

Koryon Villus Biyopsisi (CVS); gebeliğin 12. haftasında anne adayının karnından yapılan bir testtir. 10-15 dakika süren bir işlemdir. Testin kısa sürede sonuç vermesi, genetik veya kromozomal hastalıkların erken dönemde tanı konulmasını sağlar. Bebeğin cinsiyeti belirlenebilir ancak anne adayına söylenmez.