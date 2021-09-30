Son dakika: Benjamin operasyonunda şok detay! Sahte para basan çete yöneticisi sahte içkiden öldü

Sosyal medyada, ürettikleri sahte dövizin anlaşılmadan gerçek gibi harcanabildiğini öne sürerek 5 milyon liranın üzerinde sahte parayı piyasaya süren örgütün çökertildiği "Benjamin" operasyonunun detaylarına SABAH ulaştı.
Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, ürettikleri sahte dövizi yüzde 40 komisyonla Instagram, Facebook gibi sosyal medya platformlarından satan çete çökertilmişti. 20 ildeki baskınlarda Azad kod adlı örgüt lideri Ensari V. ile birlikte örgüt yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 96 şüpheli yakalanmış, telefon dinlemesine takılmamak için sosyal medyadan haberleşen örgüt üyelerinin, sahte dolara "Benjamin", Türk lirasına ise "halı", "kumaş" gibi isimler takarak şifreli konuştukları belirlenmişti.
MÜŞTERİ GİBİ İRTİBAT KURULDU
Matbaadan aldığı sahte paraları satıcılara tedarik eden örgütün yöneticilerinden Cemal Durdubaş'ın baskından 4 gün önce bastıkları sahte para ile sahte içki aldığı ve zehirlendiği, ardından öldüğü ortaya çıktı.