Son dakika: Benjamin operasyonunda şok detay! Sahte para basan çete yöneticisi sahte içkiden öldü

Ensari V., polise "Bunun üstüne yok. Gelirsin bakarsın, ne kadar alacaksan sayıp alırsın" derken, bir başka konuşmada ise polisin "Ankara'da bağlantın yok mu?" sorusuna, "Ankara'da ve Antalya'da bağlantılarım var. Senin gelmen lazım çünkü kendin görüp bakıp en az 1000 dolar alırsın, elinde mevcut olur daha iyi" cevabını verdi.