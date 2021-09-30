Müteahhitlik yetki belgesi nasıl alınır? Müteahhitlik belgesi ücreti 2021 kaç TL? Hangi sınıflar için ne kadar ödeme yapılır?

Müteahhitlik yapmak isteyenlerin almasının zorunlu olduğu bu belge sayesinde işin müteahhide verildiğini göstermektedir. Başka bir deyişle söz konusu bu belge olmadan herhangi bir kişi müteahhit olarak kabul görmemektedir. Tüm inşaatlar bir mühendise bağlı olmak durumundadır. Bu durum ilgili kanunlar kapsamında yasal çerçeve altına alınmıştır ve her yapıda çalışılması gereken bir yüklenici yani müteahhit bulunması gerekmektedir. Bu belgenin alınması ile birlikte kişiler müteahhitlik yapabilirler. Özellikle belge, inşaat alanında son derece önemlidir. Belgenin olmadan çalışılması halinde çeşitli cezalar söz konusu olmaktadır.

Müteahhitlik yapmak için 2019 yılında yapılan düzenlemeler ile birlikte müteahhitlik dokuz farklı gruba ayrılmış olup bu gruplardan herhangi birisine dahil olmak için farklı şartlar söz konusu olmuştur. Bu şartların içinde de yetki belgesi alma zorunluluğu getirilmiştir. Yetki belgesinin temel amacı yapının müteahhitliğini yapacak olan gerçek ya da tüzel kimselerin ekonomik, teknik, mesleki yönlerden yapıma konu olan işi plan, proje ve diğer koşullara uygun şekilde yapabilmesini sağlamaktır.

MÜTEAHHİTLİK YETKİ BELGESİ NASIL ALINIR?

Müteahhitlik yetki belgesi almak için gerekli olan şartların sağlanması ve belgelerin tamamlanması ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü'ne başvuru yapılması gerekmektedir. Gerekli şartların ve belgelerin sağlanması sonrasında yetki belgesi işlemleri tamamlanacaktır.

Müteahhitlik yetki belgesi gerçek kişiler için istenen belgeler;