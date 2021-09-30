Atatürk Kültür Merkezi'nin isim tabelası asıldı!

Taksim'de, yapımında sona gelinen Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) yeni tabelası asıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019'da temeli atılan AKM'nin girişine tabela konuldu.
Alttan led ışıkla aydınlatılan "Atatürk Kültür Merkezi" yazılı tabela, yapının girişinde yerini aldı.
PROJENİN DETAYLARI
Toplam 95 bin metrekare inşaat alanı bulunan AKM'de, 4 bodrum, zemin ve 9 kat içerisinde 2 bin 40 kişi kapasiteli opera salonu, 805 kişilik bir tiyatro salonu, buralara ait sahne, kulis odaları, fuaye alanları, atölye ve depo alanları, bale çalışma salonları, solist ve orkestra çalışma odaları, kayıt stüdyosu ve prova salonları, sanat galerileri ve sergi salonları yer alacak.
Ayrıca AKM projenin içerisinde yer alan Kültür Sokağı'nda sanat galerisi, restoran, kafe, kitap kafe, çocuk sanat merkezi, müzik platformu, müze, kütüphane, tasarım dükkanı ve çok amaçlı salon da bulunacak.