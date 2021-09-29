Yok böyle maaş! 11 bin 753 dolara tamirci aranıyor

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nun otomobil tamircisi alımı için yayımladığı iş ilanı, dün gündeme oturdu. İlanda, haftalık 40 saat, tam zamanlı olan pozisyonun maaşı 11 bin 153 dolar (yaklaşık 98 bin 369 lira) olarak belirtildi. Başvuru yağdı. Sosyal medyada da adeta paylaşım rekoru kırıldı. İlan gündem olunca bir açıklama daha yapan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu, söz konusu ücretin yıllık olduğunu duyurdu. Buna göre, işe kabul edilen tamirci aylık 929.4 dolar yani yaklaşık 8 bin 197 lira maaşla çalışacak.

SON TARİH 10 EKİM

İlanda, oto tamirciliği alanında en az 3 yıl tecrübe ve profesyonel araç kullanma kabiliyeti beklendiğini aktarıldı. İyi derecede Türkçe ve orta derecede İngilizce yetkinliği gereken tek kişilik pozisyon için ortaokul veya lise mezunu olma şartı arandı. Başvurular 10 Ekim'e kadar İstanbul Başkonsolosluğu'nun internet sitesinden alınacak.

Orta düzeyde İngilizce, 3 yıllık meslek tecrübesi, ortaokul ya da lise mezunu olma şartı aranıyor.