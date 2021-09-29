O doktora müebbet! Meslektaşını 75 bıçak darbesiyle öldürmüştü... (Yurttan haberler)

İstanbul Sarıyer Baltalimanı'nda birlikte çalıştığı asistan Dr. Kaan Erol'u, 75 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla yargılanan asistan Dr. Yavuz Sümter'in davasında karar çıktı.
DR. KAAN EROL
Mahkeme, sanık Yavuz Sümter'i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sümter, iş yerinde yaşanan bazı olaylar nedeniyle husumet beslediği Erol'u vahşice katletmişti.
FABRİKADA ASİT FACİASI: 2 ÖLÜ
Eskişehir'de fabrika sahibi Bayram Kurtuluş (60), asit kuyusuna düştü. Erkan Karahüyüklü adlı işçi, patronunu kurtarmak için kuyuya indi. Ancak ikili can verdi. Kuyudaki kokudan etkilenen 8 işçi ise hastaneye kaldırıldı.
VAKA SAYISI 28 BİN 892
Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 661 Covid- 19 testi yapıldı. 28 bin 892 kişinin testi pozitif çıktı, 239 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 30 bin 336 oldu.
TAKI YÜZÜNDEN BOŞANIYORLAR
Trabzon'da 2 hafta önce evlenen doktor çift, düğünde gelen takıları paylaşamadı. Tartışmaya aileleri de karıştı. Gelinin babası silaha sarıldı. Damatla birlikte iki dünürü ve kızlarını yaraladı. Çift boşanma kararı aldı.
KISKANDI CAN ALDI
İstanbul Esenyurt'ta itfaiye eri Sebahattin Can (36), kıskançlık krizine girdi. Eşi Melike'yi (28) çocuğunun gözü önünde boğarak katletti. Ailesini aradıktan sonra kapının önünde komşularına seslendi: Karımı öldürdüm, polisi arayın...