O doktora müebbet! Meslektaşını 75 bıçak darbesiyle öldürmüştü... (Yurttan haberler)





EMEL EVE GEL

Emel Karaçomak (19), 3 gün önce evden ayrıldı. Ailesi çağrı yaptı: Bir an önce eve dön Emel!



ZEYNEP ŞİMDİ ÖLDÜ

İzmir'de kamyonun ezdiği bisikletli Zeynep Aslan'ın davası sonuçlandı. 3 sanık, 'iyi hal'den 3.5'ar yıl ceza aldı.



TAKSİYE ÇEKİDÜZEN

İÇİŞLERİ Bakanlığı, genelge yayınladı: Yolcu beğenmeyen taksiler bağlanacak. Şoförün ehliyeti de alınacak.

TÜRKİYE'YE 'KEL'İN

Türkiye Sağlık turizminde ciddi bir başarı yakaladı. Araplar'dan sonra Avrupalılar'dan da ciddi ilgi görmeye başladı. Alman yayın organı Frankfurter Allgemeine Zeitung da Türkiye'nin bu başarısını kaleme aldı. İstanbul'un saç ekiminin merkezi durumunda olduğu belirtilen makalede şu ifadeler kullanıldı: "İstanbul'da yüzlerce büyük ve küçük merkezde saç ekimiyle ilgili hizmetler sunuluyor. Tüm bunlar için 2 bin euro ödemek yetiyor. Fiyata uçak hariç dört günlük paket dahil. Bu rakam İsrail, Büyük Britanya veya Almanya'da ödenmek zorunda olunan fiyatın çok altında kalıyor elbette."