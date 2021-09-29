Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    O doktora müebbet! Meslektaşını 75 bıçak darbesiyle öldürmüştü... (Yurttan haberler)

    Sarıyer Baltalimanı'nda birlikte çalıştığı asistan Dr. Kaan Erol'u, 75 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla yargılanan asistan Dr. Yavuz Sümter'in davasında karar çıktı. İşte haberin detayları ve sizler için derlediğimiz yurttan ve dünyadan haberler...

    O doktora müebbet

    İstanbul Sarıyer Baltalimanı'nda birlikte çalıştığı asistan Dr. Kaan Erol'u, 75 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla yargılanan asistan Dr. Yavuz Sümter'in davasında karar çıktı.


    DR. KAAN EROL

    Mahkeme, sanık Yavuz Sümter'i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sümter, iş yerinde yaşanan bazı olaylar nedeniyle husumet beslediği Erol'u vahşice katletmişti.

    FABRİKADA ASİT FACİASI: 2 ÖLÜ
    Eskişehir'de fabrika sahibi Bayram Kurtuluş (60), asit kuyusuna düştü. Erkan Karahüyüklü adlı işçi, patronunu kurtarmak için kuyuya indi. Ancak ikili can verdi. Kuyudaki kokudan etkilenen 8 işçi ise hastaneye kaldırıldı.

    VAKA SAYISI 28 BİN 892
    Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 661 Covid- 19 testi yapıldı. 28 bin 892 kişinin testi pozitif çıktı, 239 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 30 bin 336 oldu.

    TAKI YÜZÜNDEN BOŞANIYORLAR
    Trabzon'da 2 hafta önce evlenen doktor çift, düğünde gelen takıları paylaşamadı. Tartışmaya aileleri de karıştı. Gelinin babası silaha sarıldı. Damatla birlikte iki dünürü ve kızlarını yaraladı. Çift boşanma kararı aldı.



    KISKANDI CAN ALDI
    İstanbul Esenyurt'ta itfaiye eri Sebahattin Can (36), kıskançlık krizine girdi. Eşi Melike'yi (28) çocuğunun gözü önünde boğarak katletti. Ailesini aradıktan sonra kapının önünde komşularına seslendi: Karımı öldürdüm, polisi arayın...



        EMEL EVE GEL
        Emel Karaçomak (19), 3 gün önce evden ayrıldı. Ailesi çağrı yaptı: Bir an önce eve dön Emel!

        ZEYNEP ŞİMDİ ÖLDÜ
        İzmir'de kamyonun ezdiği bisikletli Zeynep Aslan'ın davası sonuçlandı. 3 sanık, 'iyi hal'den 3.5'ar yıl ceza aldı.

        TAKSİYE ÇEKİDÜZEN
        İÇİŞLERİ Bakanlığı, genelge yayınladı: Yolcu beğenmeyen taksiler bağlanacak. Şoförün ehliyeti de alınacak.

        TÜRKİYE'YE 'KEL'İN
        Türkiye Sağlık turizminde ciddi bir başarı yakaladı. Araplar'dan sonra Avrupalılar'dan da ciddi ilgi görmeye başladı. Alman yayın organı Frankfurter Allgemeine Zeitung da Türkiye'nin bu başarısını kaleme aldı. İstanbul'un saç ekiminin merkezi durumunda olduğu belirtilen makalede şu ifadeler kullanıldı: "İstanbul'da yüzlerce büyük ve küçük merkezde saç ekimiyle ilgili hizmetler sunuluyor. Tüm bunlar için 2 bin euro ödemek yetiyor. Fiyata uçak hariç dört günlük paket dahil. Bu rakam İsrail, Büyük Britanya veya Almanya'da ödenmek zorunda olunan fiyatın çok altında kalıyor elbette."

        TALİBAN YASALARI
        AFGANİSTAN'DA Taliban yeni yasaları yürürlüğe koydu:

        ERKEKLER artık traş olamayacak. Traş olanlar veya traş yapan berberler hapis cezası alacak.


        SOKAKLARDA renkli kıyafetler giyilmeyecek.


        KADINLARIN gezeceği alanlarda bazı sınırlamalar yapılacak.


        KADINLAR spor yapamayacak.



        DÜNYANIN EN PAHALI VE EN UZUN YATI
        ABD'li bilim insanları, bilimsel araştırmalar için yat tasarladı.

        FİYATI: 700 MİLYON DOLAR

        UZUNLUĞU: 300 METRE

        YAKITI: NÜKLEER
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        HDP’li vekilden skandal talep!
        Haberler Yaşam O doktora müebbet! Meslektaşını 75 bıçak darbesiyle öldürmüştü... (Yurttan haberler)
            SON DAKİKA