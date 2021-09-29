Modacı Dima Aslan kimdir?

Abiye ve gelinlik markası Dado Style'ın kurucusu Dima Aslan, moda tutkunlarının dikkatini çekmeyi başardı ve kimliği merak konusu oldu.



Son dönemde adından en çok söz ettiren tasarımcıların başında gelen Dima Aslan, 30 Nisan 1987'de Suriye'nin Şam kentinde doğmuştur. Ailesi Hataylı olan Aslan, Türkiye'ye 2014 yılında yerleşmiştir.



Üniversitede aldığı Moda ve Tasarım eğitiminin ardından 2017 yılında kendi markası Dado Style'ı kurarak moda dünyasına hızlı bir giriş yapmıştır.



Tekstil piyasasında şimdiden "patroniçe" olarak anılmaya başlanan Dima Aslan, markasını global pazara da taşımış ve yurtdışına açılmıştır.



Sıra dışı tasarımları kaliteli ürünlerle bir araya getirmeye özen gösterdiğini ifade eden Dima Aslan'ın markasının tüm dünya ülkelerinden alıcısı bulunmaktadır.



Mağazası İstanbul-Merter'de bulunan Dado Style'ın 2021 yaz kreasyonu kısa süre önce tüketiciye sunulmuştur.



Dima Aslan'ın ışıltılı tasarımlara yer verdiği koleksiyonu moda tutkunlarından büyük ilgi görmüştür.