Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 28 Eylül 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

Azize ile Nejdet Aktaş'ın yakışıklısı Talha Aktaş

Rukiye ile Özgür Tarkan'ın yakışıklısı Ömer Akif Tarkan

Zekiye ile Tarık Yıldız'ın yakışıklısı Bora Yıldız

Seren ve Murat Aras'ın yakışıklısı Deniz Aras