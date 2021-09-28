Aslı Gümüş, 12 yaşındaki engelli erkek öğrenciye şiddet uyguladı (Yaşam haberleri)

Aydın Sultanhisar'daki bir bakım merkezinde çalışan Aslı Gümüş, 12 yaşındaki engelli erkek öğrenciye şiddet uyguladı. İnceleme başlatıldı. Gümüş, iddiaları yalanladı. Ancak kamera görüntüleri vahşeti kanıtladı. Görüntülerde Gümüş'ün engelli çocuğun bacağını çimdiklediği, yüzüne ve ayağına vurduğu net bir şekilde görüldü. Ayrıca Gümüş'ün, engelli çocuğu tek kolundan odanın ortasına kadar sürüklediği de görüntülerde yer aldı...

İNSANLIK HAREKEDİ

Kuşadası'nda Mert Gündoğan'a ait 3 yaşındaki Pika isimli kedi, aniden rahatsızlandı. Sahibi tarafından İzmir'deki bir veterinere ulaştırıldı. Veteriner hekim Hasan Sarı tarafından muayene edilen Pika'nın, damar tıkanıklığına bağlı olarak arka ayaklarının yürüme yetisini kaybettiği saptandı. Sarı, Pika'nın yeniden yürümesi için kemik içi protez tedavisine karar verdi. Daha sonra Pika'nın rahat bir şekilde basabilmesi için 3D yazıcı yardımıyla bir ayakkabı aparatı hazırlandı. Kedi Pika, geçirdiği ameliyatlar ve takılan özel protezle ilk adımlarını attı.

MAVİ BALİNA ALARMI!

Isparta Aksu'da yaşayan ve Eğirdir Prof. Dr. Turan Yazgan Anadolu Lisesi'nden mezun olan Alişan Soylu (17), geçen Perşembe, gezmeye gideceğini söyleyerek evden çıktı. Kayıplara karıştı. Arama yapan jandarma ve AFAD ekipleri, önceki gün Alişan Soylu'nun cesedini buldu. Soylu'nun ölümünde Mavi Balina oyunu şüphesi üzerinde duran güvenlik güçleri, cep telefonu ve bilgisayarındaki oyunları incelemeye aldı. ERDOĞAN ÖZTÜRK.

EFSANE TÜRKİYE'DE

ABD'nin Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi Transplantasyon Bölümü'nde büyük başarılara imza atan Prof. Dr. Şükrü Emre, Türkiye'ye döndü. Ege Üniversitesi (EÜ) kadrosuna katıldı. "Domino ameliyatı" adı verilen operasyonuyla ABD'de büyük ün kazanan Prof. Dr. Emre, EÜ Organ Nakil Merkezi'nde görev alacak.

70 GÜN SONRA KARA HABER

Kütahya'da ters yönden gelen otomobile motosikletiyle çarpıp ağır yaralanan Nazlı Asıldan (21), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kızlarından 70 sonra gün sonra acı haberi alan ailesi sinir krizi geçirdi.

VAKA SAYISI 27 BİN 188

Türkiye'de son 24 saatte 353 bin 324 Kovid-19 testi yapıldı. 27 bin 188 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 25 bin 160 oldu.

66 MİLYON DEVRETTİ

6 + Joker bilen çıkmayınca 66 milyon 607 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 335'er bin lira, 4 bilenler bin 897'şer lira, 3 bilenler 130'ar lira, 2 bilenler ise 11'er lira alacak.

BİR TALİHLİYE 711 BİN LİRA

10 bilen bir kişi 711 bin lira kazandı. 9 bilenler 3 bin 830'ar lira, 8 bilenler 224'er lira, 7 bilenler 44'er lira, 6 bilenler ve hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.

SOSYAL MEDYA HESABI

Şiddet sosyal medyaya taşındı. Mağdur bu kez manken Didem Soydan'dı. Ünlü model, sosyal medyadan kendisine hakaret eden üniversite öğrencisi Kenan Doğukan A'ya (23) dava açtı. Dün, ilk duruşma yapıldı. Kenan Doğukan A. "Bu tweetleri ben atmadım. O saatte okulda sınavdaydım. Sınav girişinde telefonlar toplandı" savunması yaptı. Mahkeme, 23 Ocak 2020'de sanığın sınavda olup olmadığını öğrenmek için üniversiteye yazı yazdı.

CAN EVİNDEN VURULDU

Genç şarkıcı, bankadan çektiği krediyi ödeyemedi. İcraya verildi! İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, kardeşi Berkay'la birlikte geçtiğimiz yıl özel bir bankadan 500 bin liralık kredi çekti. Sahibi olduğu Fatih'teki bir evi ipotek gösterdi. Ancak kredi taksitlerini ödeyemedi! Bunun üzerine banka yetkilileri ihtarname gönderdi. Ancak ihtarnameye rağmen parasını alamayınca, icra müdürlüğü devreye girdi. Çıtak ve kardeşini icraya vererek ipotek edilen evin satılmasını istedi. İpotek değeri 350 bin lira görünen daire satıldıktan sonra Çıtak kardeşlerin 220 bin lira daha borcu kalacak...

PÜFFTEK!

Etçi Nusret Gökçe, tuzlama hareketiyle dünya çapında ün yaptı. ABD, İspanya, Dubai ve Yunanistan'dan sonra Londra'da da restoran açtı. İngiliz Daily Mail gazetesi yazarlarından Jan Moir, İngiltere'nin konuştuğu restoranı kaleme aldı. 24 ayar altın bifteğin 700 pounda, hamburgerinse 100 pounda satıldığını yazdı. Yüksek fiyatlardan yakındı. "Buna rağmen restoran, müşteriyle dolup taşıyor" açıklaması yaptı.

MONTAJ DEĞİL GERÇEK

Ünlü markaların kışlık ürünleri, satışa çıktı. Dolce&Gabbana mont için 43 bin lira fiyat yazıldı. Papağana benzetilen mont için şu yorumlar yapıldı:

PARAYI yaksam daha çok ısınırım.

BU nasıl bir zevksizliktir!

BU montu tasarlayan çocuk kör olmuş!

MURADINA ERDİ

Trabzon'da yaşayan Mustafa Tiryaki, 1978'de Şanlıurfa'da vatani görevini yaptı. Bu sırada Suriye sınırında kaçakçılarla girdiği çatışmada yaralandı. Bir dizi ameliyat geçirdikten sonra terhis edildi, ancak gazilik unvanını alamadı. 5 yıl önce baş ağrısı şikayetiyle gittiği hastaneyse hayatının şokunu yaşadı! Çünkü başının sol ön kısmına, askerde yaralandığı dönemden kalma mermi çekirdeği vardı! Raporlarını alan Tiryaki, gazilik unvanı için hukuk mücadelesi başlattı. 5 yılın sonunda gazi sayılan ve madalyasına kavuşan Tiryaki büyük mutluluk yaşadı. "Kafamdaki mermiyle bu onura nail oldum, ölsem de gözüm açık gitmez" açıklaması yaptı.

ÇİLEBÜS

İstanbul'da toplu ulaşım toplu çile haline geldi! Uzunçayır metrobüs durağının girişine iskele dikildi! Girişin yarısını kaplayan demirler yüzünden vatandaşlar durağa güçlükle gidebildi! Haftanın ilk iş gününde yaşanan bu olay, İstanbulluyu isyan ettirdi. İşine yetişemeyenler, sosyal medyadan tepki gösterdi:

TRABZONSabiha Gökçen 1.5 saat. UzunçayırÜnalan 2 saat!

BU işi hafta sonu yapsanız olmaz mı?

BÖYLE plansız umursamaz bir uygulama görmedim.

TAM olarak pazartesi sendromu!

BUZ KESTİK

Eskişehir'de yaşayan 20 yaşındaki Iraklı Sally Ali Challab Al-Abbood 25 gün önce kayıplara karıştı! En son arkadaşı Amjed Mohsin Mohammed'in evine gittiği anlaşıldı. Bulgaristan'a kaçmak üzereyken yakalanan Mohammed, tutuklandı. Çorabındaysa, Sally'nin kan izleri vardı!

Olay günü nalburdan testere ve balta aldığı ortaya çıkan şüpheli, 'cinayet' iddialarını yalanladı. "Fizyoterapistim ama çalışmıyorum. Sally ile 3 ay önce tanıştık. Flört ediyorduk. Balta ve testereyi Kurban Bayramı'ndan kalan etleri kesmek için aldım. Sally'yi öldürmedim" savunması yaptı.

LONDRAM

İngiltere, geçtiğimiz yıl Avrupa Birliği'nden ayrıldı. Bu nedenle TIR ve kamyon şoförü azaldı. Ülkede, petrol krizi patladı! İngiltere'de bin 200 tesisi işleten BP, "Tesislerin yaklaşık yüzde 30'unda yakıt kalmadı" açıklamasını yaptı. Petrol Perakendecileri Derneği de toplam 5 bin 500 istasyonun üçte ikisinde akaryakıt stoklarının bittiğini açıkladı.