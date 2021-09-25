Doktor çiftin aileleri arasında 'takı' kavgası! Silahlar patladı: 4 yaralı

4 YARALI

Kurşunların, bacak ve ayak bölgelerine isabet etmesi sonucu damat Ümit K., dünür Hasan K., damadın annesi Meryem K. ve damadın kız kardeşi Edanur K., yaralandı. Şüpheli Bahri B. evden kaçarken, ihbarla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kaçan şüpheli baba ise polis ekiplerince suç aleti silahıyla yakalanarak gözaltına alındı.





'ÜZERİME YÜRÜDÜLER, ATEŞ ETTİM'

Gözaltına alınan Bahri B., polisteki ifadesinde, "Kızımın evinde damadım ve ailesiyle konuşmamız bir anda tartışmaya dönüştü. Düğününde takılan altınların damadın ailesinin istediğini öğrenince, onlara 'altınlar kızımda kalsın' dedim. Bir anda üzerime doğru yürüdüler. O esnada silahımla ateş ettim. Trabzon'a kimseye zarar vermek için gelmedim" dediği öğrenildi.