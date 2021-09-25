4 gündür kayıp olan Tuana Öztürk bulundu (Yurttan haberler)

Aydın Nazilli'de 14 yaşındaki Tuana Öztürk, 20 Eylül'de arkadaşlarıyla buluşacağını söyledi. Bursa otobüsüne bindi. Kendisinden bir daha da haber alınamadı. 4 gündür kayıp olan genç kız, polis tarafından Bursa Osmangazi'de bulundu. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Öztürk, Bursa İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne teslim edildi.
TANKER FACİASI
Balıkesir'de Ceyhun Öz, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Karşı şeride geçip tankerin altına girdi. Nişanlısı Aslı Öztürk ile birlikte can verdi.
DAHİ OKÇU
Dünyaca ünlü Brezilyalı yazar Paulo Coelho, 'Okçu'nun Yolu' adlı yeni kitabını olimpiyat şampiyonumuz Mete Gazoz'a adadı. Sosyal medya hesabında da "Mete Gazoz... Bu, sana adadığım ilk kitabım. Okçuluğun dahisi" diye yazdı.
MAVİ DİL ALARMI
Edirne'de hayvanların kanını emen sinekler çoğaldı. 'Mavi dil' hastalığına yolaçtı. 8 köy karantinaya alındı.
PARALARI OKUTTULAR
Bolu'da Osman Aksoy, "Paranı ver okuyalım" diyen kişilere kandı. 16 bin 500 lirasını kaptırdı.
221 KİŞİ VEFAT ETTİ
Türkiye'de dün 355 bin 226 kişiye Covid- 19 testi yapıldı. 27 bin 197 kişiye tanı konuldu. 221 kişi hayatını kaybetti. 20 bin 458 kişi ise iyileşti.
TANKER FACİASI
Balıkesir'de Ceyhun Öz, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Karşı şeride geçip tankerin altına girdi. Nişanlısı Aslı Öztürk ile birlikte can verdi.
DAHİ OKÇU
Dünyaca ünlü Brezilyalı yazar Paulo Coelho, 'Okçu'nun Yolu' adlı yeni kitabını olimpiyat şampiyonumuz Mete Gazoz'a adadı. Sosyal medya hesabında da "Mete Gazoz... Bu, sana adadığım ilk kitabım. Okçuluğun dahisi" diye yazdı.
MAVİ DİL ALARMI
Edirne'de hayvanların kanını emen sinekler çoğaldı. 'Mavi dil' hastalığına yolaçtı. 8 köy karantinaya alındı.
PARALARI OKUTTULAR
Bolu'da Osman Aksoy, "Paranı ver okuyalım" diyen kişilere kandı. 16 bin 500 lirasını kaptırdı.
221 KİŞİ VEFAT ETTİ
Türkiye'de dün 355 bin 226 kişiye Covid- 19 testi yapıldı. 27 bin 197 kişiye tanı konuldu. 221 kişi hayatını kaybetti. 20 bin 458 kişi ise iyileşti.