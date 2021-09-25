Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    4 gündür kayıp olan Tuana Öztürk bulundu (Yurttan haberler)

    4 gündür kayıp olan 14 yaşındaki Tuana Öztürk polis tarafından bulundu. İşte haberin detayları ve 25 Eylül tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz diğer haberler...

    Tuana bulundu
    Aydın Nazilli'de 14 yaşındaki Tuana Öztürk, 20 Eylül'de arkadaşlarıyla buluşacağını söyledi. Bursa otobüsüne bindi. Kendisinden bir daha da haber alınamadı. 4 gündür kayıp olan genç kız, polis tarafından Bursa Osmangazi'de bulundu. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Öztürk, Bursa İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne teslim edildi.



    TANKER FACİASI
    Balıkesir'de Ceyhun Öz, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Karşı şeride geçip tankerin altına girdi. Nişanlısı Aslı Öztürk ile birlikte can verdi.



    DAHİ OKÇU
    Dünyaca ünlü Brezilyalı yazar Paulo Coelho, 'Okçu'nun Yolu' adlı yeni kitabını olimpiyat şampiyonumuz Mete Gazoz'a adadı. Sosyal medya hesabında da "Mete Gazoz... Bu, sana adadığım ilk kitabım. Okçuluğun dahisi" diye yazdı.

    MAVİ DİL ALARMI
    Edirne'de hayvanların kanını emen sinekler çoğaldı. 'Mavi dil' hastalığına yolaçtı. 8 köy karantinaya alındı.

    PARALARI OKUTTULAR
    Bolu'da Osman Aksoy, "Paranı ver okuyalım" diyen kişilere kandı. 16 bin 500 lirasını kaptırdı.

    221 KİŞİ VEFAT ETTİ
    Türkiye'de dün 355 bin 226 kişiye Covid- 19 testi yapıldı. 27 bin 197 kişiye tanı konuldu. 221 kişi hayatını kaybetti. 20 bin 458 kişi ise iyileşti.


    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Sesi titreyerek isyan etti!
    Haberler Yaşam 4 gündür kayıp olan Tuana Öztürk bulundu (Yurttan haberler)
        SON DAKİKA