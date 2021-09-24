TIR'dan indirilen iş makinesi dükkana girdi! Ortalık savaş alanına döndü! Yer: Bayrampaşa

Bayrampaşa'da asfaltlama çalışması için getirilen iş makinası caddede TIR'dan indirildiği sırada kayarak bir iş yerine çarptı. Kaza sonrası iş yerinde hasar meydana geldi.





Kaza, Altıntepsi Mahallesi'nde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İBB'ye ait iş makinası, bir sokağı asfaltlamak için TIR ile Yahya Kemal Caddesi'ne getirildi. İş makinası, görevliler tarafından TIR'dan indirilmek istendiği sırada kayarak bir iş yerine çarptı.

Kaza sonrası görevliler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kazanın meydana geldiği caddeyi araç geçişine kapattı. Uzun süren çalışmalar sonucu iş makinasının kaldırılmasıyla, yol ulaşıma açıldı. Kaza sonucu iş yerinde hasar meydana geldi.