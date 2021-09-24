Şair ve fikir adamı Sezai Karakoç'a İstanbul Üniversitesi'nden fahri doktora

Şirileri ve fikir yazılarıyla 1950'li yıllardan beri tanınan, birçok siyasetçi ve düşünce insanı tarafından takip edilen Sezai Karakoç, Mona Rosa şiiriyle de biliniyor. 1933 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldikten Gaziantep Lisesi'nden mezun olan Karakoç, Ankara Üniversitesi Siyasal bilgiler fakültesini bitirdi. Gençlik yıllarından itibaren düşünce yazılarıyla dikkat çeken Karakoç, şiirleriyle de dönem şairleri arasında yerini aldı.
1967 yılında İslamın Dirilişi ve Yazılar adlı kitaplarından dolayı yargılandı. Büyük Doğu, Hisar, Akpınar, Dernek, Düşünen Adam, A dergilerinde deneme ve şiirler, Yeni İstanbul, Sabah ve Milli Gazete'de fıkra yazıları yayımlayan Sezai Karakoç, mart-Nisan 1960'ta iki, mart 1966 - mart 1967'de oniki, ekim 1969 - Ocak 1971'de onaltı sayı olmak üzere Diriliş dergisini yayımladı. 1974'ten itibaren düzenli olarak 18 sayı yayınlanan, 1976'dan itibaren gazete biçiminde çıkan Diriliş dergisi yerli düşünce ve edebiyatın en önemli dergilerinden biri oldu. Gazete biçiminde çıkarken 1977'de yayımı aksamaya başlayan Diriliş, 1978'de kapandı. Sezai karakoç, 2012 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülü'ne layık görüldü.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2012'de düzenlenen AK Parti 4. Olağan Büyük Kongresi'nde Karakoç'un "Ey Sevgili" şiirini okuyunca dinleyenler gözyaşlarına boğulmuştu.
İşte Karakoç'un "Ey Sevgili" şiiri:
"Sevgili
En sevgili
Ey sevgili
Uzatma dünya sürgünümü benim
Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır
Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır
Aşk celladından ne çıkar madem ki yar vardır
Yoktan da vardan da ötede bir var vardır
Hep suç bende degil beni yakıp yıkan bir nazar vardır
O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır
Sakın kader deme kaderin üstünde bir kader vardır
Ne yapsalar boş göklerden gelen bir karar vardır
Gün batsa ne olur geceyi onaran bir mimar vardır
Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır
Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır
Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır
Göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır
Senden umut kesmem kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır
Sevgili
En sevgili
Ey sevgili"