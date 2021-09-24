Şair ve fikir adamı Sezai Karakoç'a İstanbul Üniversitesi'nden fahri doktora

Şirileri ve fikir yazılarıyla 1950'li yıllardan beri tanınan, birçok siyasetçi ve düşünce insanı tarafından takip edilen Sezai Karakoç, Mona Rosa şiiriyle de biliniyor. 1933 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldikten Gaziantep Lisesi'nden mezun olan Karakoç, Ankara Üniversitesi Siyasal bilgiler fakültesini bitirdi. Gençlik yıllarından itibaren düşünce yazılarıyla dikkat çeken Karakoç, şiirleriyle de dönem şairleri arasında yerini aldı.

1967 yılında İslamın Dirilişi ve Yazılar adlı kitaplarından dolayı yargılandı. Büyük Doğu, Hisar, Akpınar, Dernek, Düşünen Adam, A dergilerinde deneme ve şiirler, Yeni İstanbul, Sabah ve Milli Gazete'de fıkra yazıları yayımlayan Sezai Karakoç, mart-Nisan 1960'ta iki, mart 1966 - mart 1967'de oniki, ekim 1969 - Ocak 1971'de onaltı sayı olmak üzere Diriliş dergisini yayımladı. 1974'ten itibaren düzenli olarak 18 sayı yayınlanan, 1976'dan itibaren gazete biçiminde çıkan Diriliş dergisi yerli düşünce ve edebiyatın en önemli dergilerinden biri oldu. Gazete biçiminde çıkarken 1977'de yayımı aksamaya başlayan Diriliş, 1978'de kapandı. Sezai karakoç, 2012 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülü'ne layık görüldü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2012'de düzenlenen AK Parti 4. Olağan Büyük Kongresi'nde Karakoç'un "Ey Sevgili" şiirini okuyunca dinleyenler gözyaşlarına boğulmuştu.

İşte Karakoç'un "Ey Sevgili" şiiri:

"Sevgili

En sevgili

Ey sevgili

Uzatma dünya sürgünümü benim

Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır

Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır

Aşk celladından ne çıkar madem ki yar vardır

Yoktan da vardan da ötede bir var vardır

Hep suç bende degil beni yakıp yıkan bir nazar vardır

O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır

Sakın kader deme kaderin üstünde bir kader vardır

Ne yapsalar boş göklerden gelen bir karar vardır

Gün batsa ne olur geceyi onaran bir mimar vardır

Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır

Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır

Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır

Göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır

Senden umut kesmem kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır

Sevgili

En sevgili

Ey sevgili"