İstanbul Beyoğlu'nda korkunç olay! Sözlüsünün ailesi silah zoruyla senet imzalattı

İstanbul Beyoğlu'nda galericilik yapan Hüseyin Çınar (34), 7 ay önce, sosyal medyada Pendik'te bir hastanede çalışan asistan doktor Aslıhan B. (28) ile tanıştı. Geçtiğimiz hafta çarşamba günü sözlüsüyle buluşmak için çalıştığı hastaneye giden Çınar, B.'nin işinin uzadığını söylemesi üzerine birlikte yaşadıkları eve döndü.

Kısa bir süre sonra eve gelen Aslıhan B.'nin arkasından 2 kişi daha içeri girdi. Kişilerden biri kendini komiser olarak tanıtırken, diğeri de polis kimliği gösterdi. Aslıhan B.'nin akrabaları olduklarını söyleyen kişiler Hüseyin Çınar'ı silah zoruyla koltuğa oturttu. Eve 3 kişi daha geldi.

Çınar'dan, evini satarak kendilerine vermesini isteyen kişiler, daha sonra tehdit ve silah zoruyla 260 bin liralık senet imzalattı. Çınar, suç duyurusunda bulundu.