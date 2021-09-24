Bienna Fur YKB Fatih Çadırcıer, Türk deri halı piyasayasını anlattı

Bienna Fur sektör markalarının önemli isimlerinden. Yönetim kurulu başkanı Fatih Çadırcıer, deri halılarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Türk deri Halı piyasasından bahseden Fatih Çadırcıer, Türk deri halılarının öneminden söz ederken geniş ürün yelpazesine de değindi.



FATİH ÇADIRCIER, DERİ HALI HAKKINDA KONUŞTU

Deri halı, kalitesiyle bilinen, uzun ömürlü olarak kullanılabilen bir halı çeşidi olmakta. Kolay kolay zarar verilemeyen ve sorunsuzca kullanılabilen deri halılar hakkında söylenecek çok şey var. Babam 1969 yılında beri bu işi yapıyordu 2014 yılında ben devraldım fimanın ismini de Bienna Fur olarak değiştirdim. O zamandan beri kaliteyi yüksek tutarak sunduğumuz ürünler ile beraber pek çok müşterinin ilgisini rahatlıkla çekmeyi başardık. Her geçen gün Türk deri halı piyasasını geliştirmek adına yeni koleksiyonlar ekleyerek ürün yelpazemizi geliştiriyoruz.

Biz yalnızca halılar değil aynı zamanda farklı deri ürünleri de üretiyoruz. Bu ürünlerden bazılarını söylemek gerekirse halının yanı sıra post, yastık, koltuk şalı, son ve çok taze olarak ta ipek suni peluş halılar sunduğumuz bazı ürünler. Bu sektörde sunmuş olduğumuz pek çok modeller ve özellikle işçilik kısmındaki müthiş fark Türk deri halı piyasasını daha da geliştirerek daha büyük bir ekonomi haline gelmesine yol açtı. Bizde sektörde bu anlamda liderlik etmiş olduk. Hem yurt içinde hem de yurt dışında elde etmiş olduğumuz satış miktarları, Türk deri halı piyasasının ne kadar büyük bir hale geldiğini gösterir nitelikte.



Türk deri halı piyasasından bahsetmek gerekirse yalnızca biz değil, bizim gibi pek çok firma da bu iş ile uğraşıyor. Biz, kürklerden ve derilerden elde ettiğimiz halı ve diğer ürün gruplarını müşterilere en uygun fiyattan satış yapmaya çalışıyor, bu ürünlerden yalnızca yurt içindekilerin değil aynı zamanda yurt dışındakilerin de faydalanmasını sağlamak için uğraşıyoruz. Bu misyonla Türk deri halı piyasası yurt dışına da sorunsuz bir şekilde açılmış durumda. Biz firma olarak Almanya, Fransa, Fas, İsrail, Ürdün, Cezayir, Suudi Arabistan ve Lübnan'a Gürcistan, Hollanda, Belçika, Irak, Kanaca, Amerika, Arnavutluk, ve Romanya ağırlıklı ihracat yapıyoruz. Bu sayede Türk deri halı kalitesinden daha fazla ülke faydalanmış oluyor.