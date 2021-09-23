Ali Dağdelen, Cumba markasıyla baklava şehrinde künefeyi sevdirdi

Firmasının ikinci nesil patronu olan ünlü iş adamı Ali Dağdelen kariyerine ilk olarak yeme-içme sektörüne dahil olan kuruyemiş firmasında başladı. Daha sonra yeni bir nefes olarak künefe üzerine bir kuruluş gerçekleştiren Dağdelen;

"Hâkim olduğumuz alan olan kuruyemiş markamıza artı olarak 2012 yılında yeni bir hedef edindik. Baklavanın başkenti Gaziantep'te künefe işine girdik ve kuruyemiş markamızdan gelen güvenilirliğimiz, prestijimiz sayesinde kısa zamanda çok yol aldık. Bizden önce künefe sadece ufak tefek dükkanlarda iki çeşit – varsa tabi – satılırdı.

Ama gelişen dünya da bir mekân açmak hem iyi bir konsept ve içerik gerektirdiği için biz akıllı adımlar attık. Dikkat çekici bir konsept seçerek içerik zenginliği de hedefledik. Çok fazla müşterimiz var. Kim olsa aynı şeyi yemekten sıkılır. İçerik zenginliği için ar-ge yaparak neler yapabileceğimizi inceleyerek 40 değişik içerikte künefe ortaya çıkardık. Hala yenilikler peşindeyiz ama söylemeden geçemeyeceğim künefede en tutulan çeşidimiz hasır künefe oldu. Aslında normal künefeye benziyor fakat sunumu ve pişirme şeklinden dolayı lezzeti hepsine fark atıyor.

Müşteri kitlemiz o kadar kısa zamanda ilerledi ki artık sadece bizim insanımız değil turistlerin de ilgi odağı olan bir mekan olduk. Bunu sadece ticari amaç odağında olmamaya bağlıyorum. Çünkü bizim için önemli olan müşteri, kimi zaman onun yerine geçerek nasıl daha iyi olabilirdi gibi sorular sorarak gelişmeyi sağlıyoruz. Bunun bize faydası çok büyük. Çeşitlerimizin bize aidiyetini resmileştirmek amacıyla patent çalışmalarımızda var. Çünkü Türkiye'nin her bir yanında açılan tatlıcılarda bizim içeriklerimiz görülmeye başlandı. Bu yüzden uzun da sürse patentlerimizi alacağız.

Bu kadar gelişmemiz ve sevilmemiz sayesinde sadece Türkiye değil Dünya çapında teklifler almaktayız. Aslında Gaziantep dışına çıkmak gibi bir hedef yoktu ama bu kadar çok talep olması bizi de heyecanlandırdı. Bu pandemi süreci bizleri daha fazla üzmeden bittiğinde ilk işimiz şubeleşme planları yapmak olacak." dedi.