Hamilelikte cinsiyet ne zaman belli olur? Bebeğin cinsiyeti kaçıncı haftada belli olur, en erken nasıl anlaşılır?

Hamileliğin 20. haftasında ise bebeğin cinsiyeti tam anlamıyla kesinleşir. Ancak bu durum için de ultrason sonucu şarttır.

Halk arasında yaygın olan bazı yöntemler uzmanlar tarafından da desteklense de bebeğin kız ya da erkek olduğuna dair belirtiler göstermesi ne yazık ki senelerdir halk arasında dolaşan ve günümüze kadar ulaşan iddialardan ibarettir.

HAMİLELİKTE KIZ BEBEK BELİRTİLERİ NELERDİR?



Eğer anne karnındaki bebeğin kalp atış hızı dakikada 140 -160 civarı ya da üzerinde atıyorsa, bu kız bebek sahibi olduğunuzun bir işareti olabilir.

Bebeğiniz karnınızda daha yüksek bir konumda yerleşmişse, bu kız bebeğe gebe olduğunuzun bir işareti olabilir.

Yapılan araştırmalarda, kız bebek bekleyen anne adaylarının sabah bulantısı şikayetinin daha şiddetli olduğu belirtilmiştir.

Hamileyken cildinizde döküntüler, kabarcıklar ve akne sorunu olması, bebeğinizin cinsiyetinin kız olduğunun işaretlerinden biri olduğu söylenir çünkü vücuttaki hormonal dengesizliğin akne oluşumunu tetiklediği belirtilmiştir.

Gebelikteki göbeğinizin şekli, bebeğinizin cinsiyet tespitinde önemli bir rol oynar. Eğer bebeğiniz kızsa, göbeğiniz yuvarlak ya da erkekse, göbeğiniz daha sivri bir görünüm almaktadır.

Gebelikte oluşan meme boyutundaki değişiklikler de bebeğin cinsiyetini gösteren işaretlerden birisidir. Sol memeniz, sağ memenizden biraz daha büyük görünüyorsa, bebeğinizin cinsiyeti kız olabilir.

Hamileyken genellikle sağ tarafınızda uyuyorsanız, bu bebeğinizin cinsiyetinin kız olduğunun işaretlerinden biridir.

Eğer gebeyken çikolata, dondurma gibi tatlılara aşeriyorsanız ve canınız sürekli tatlı yemek istiyorsa, bu kız bebek sahibi olacağınızın işareti olabilir.