Beşiktaş'ta Altay maçı öncesi sakatlık depremi! Ghezzal'dan sonra Batshuayi'den de kötü haber

Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor'la 3-3 berabere kalan Beşiktaş'ta üst üste gelen sakatlık haberleri moralleri iyice bozdu. Siyah-beyazlıların Adana Demirspor'la oynadığı maçın son anlrında oyundan alınan Michy Batshuayi'nin dizinden sakatlandığı öğrenildi.

Belçikalı golcü, 24 Eylül Cuma günü Altay ile oynanacak zorlu mücadelede forma giyemeyecek. Batshuayi'nin ne zaman sahalara döneceği ise yapılacak detaylı tetkiklerin ardından belli olacak. Öte yandan syah-beyazlılarda Rachid Ghezzal de sakatlığı sebebiyle Altay maçında forma giyemeyecek.