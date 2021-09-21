Yazar Deniz Erkin Purut: İstismara uğrayanlara yardım eli uzatacağız

Kitap severlerin büyük beğenisini kazanan "Ben Zaten Âşıktım Sen Üstüne Geldin"in ardından ikinci romanını okurla buluşturmaya hazırlanan yazar Deniz Erkin Purut, eser için çalışmalarını sürdürürken bir yandan da anlamlı bir girişimde bulundu. Purut, istismara uğrayan çocuk ve kadınlara yardım eli uzatabilmek için bir dernek kurdu. Purut'un önderliğinde kurulan "Sesim Ol İstismarla Mücadele ve İyileştirme Derneği", geçtiğimiz temmuz ayında 11 kişilik yönetim kurulu kadrosuyla faaliyete geçti.



GÖNÜLLÜ ÜYELERİ BEKLİYORUZ

Deniz Erkin Purut, Sesim Ol İstismarla Mücadele ve İyileştirme Derneği'yle istismara ya da şiddete uğrayan çocuklar ve kadınlara yardım eli uzatacaklarını ifade etti. Binlerce gönüllü üyeye ulaşmayı hedeflediklerini dile getiren Purut, şöyle konuştu: "Türkiye'de çok sık yaşanan ve maalesef üzeri kapatılan bir gerçek var; istismar! 'Suçlu insan yoktur, insanlık topyekûn suçludur' felsefesini benimsemekle birlikte; yine de kendimi bir şeyler yapmak zorunda hissettim ve o nedenle bu derneği kurdum. Ne yazık ki son dönemde ülkemizde 'kadınları öldürmek' adeta bir modaya dönüştü! Üst üste gelen çocuk istismarı haberleri canımı daha da acıttı. Her bireyin, istisnasız her bireyin 'susmak' dışında bir şey yapması gerekiyor. İşte ben de tam olarak bunu yapıyorum. Çocuklar ve kadınlar istismara uğramasın diye elimden geleni yapacağım, var gücümle mücadele edeceğim."



PSİKOLOJİK VE HUKUKİ DESTEK DE SAĞLAYACAĞIZ

Sesim Ol Derneği'nin kâr amacı gütmeyen bir iyilik oluşumu olduğunu vurgulayan Deniz Erkin Purut, derneğin amacı ve hedefleri hakkında da şunları söyledi: "Şiddete ve istismara maruz kalan ya da kalma tehlikesi içerisinde olan kadın ve çocukları barolar ve kolluk kuvvetleriyle işbirliği yaparak belirlemeyi amaçlıyoruz. Tespit edilen kişilere hiçbir ücret talep etmeden güvenli barınma imkânı sağlayacağız, psikolojik ve hukuki destek vereceğiz, ayrıca maddi anlamda kendi kendilerine yetecek duruma gelmelerine destek olacağız. Devam eden süreçlerde belediyelerle ve resmi kurumlarla işbirliği yaparak istihdamlarının sağlanmasına da yardımcı olacağız."