Pınar Bent ödüllerine bir yenisini daha ekledi

Kendi adını taşıyan markasıyla Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu ve Avrupa'da da gelinlik sektöründe hızlı bir yükselişe geçen ve yurtdışında bayileşme sürecini başlatan Pınar Bent'in bu başarısı ödülle taçlandı. Ünlü modacı, Gelin Damat Dergisi tarafından 13 Eylül Pazartesi akşamı Conrad İstanbul Bosphorus'ta düzenlenen ödül töreninde "Yılın Çıkış Yapan Gelinlik Markası" ödülünü aldı.



BÜYÜK MUTLULUK

Ödülünü gecenin sunucuları Pınar Altuğ ve Burak Törün'ün elinden alan Pınar Bent, daha önce de ödüle layık görüldüğü organizasyonda yeniden başarısıyla yer aldığı için mutlu olduğunu söyledi. Bent, "Çok güzel bir gece, her yıl daha da güzelleşiyor. Gelin Damat Dergisi'yle yıllardır içinde ekip arkadaşı gibi olduk. Onlar tarafından ödüle layık görülmek benim için büyük mutluluk" diyerek sevincini dile getirdi.







GELİNLİK PINAR BENT'TEN

Ödül töreninin sürprizine ise sunucu Burak Torun ile eşi Ayça Torun imza attı. 2015 yılında evlenen çift, gecede nikâh tazeledi. Ayça Torun, Pınar Bent'in imzasını taşıyan gelinlikle davetlilerin karşısına çıktı. Torun, o mutlu anlarına tasarımıyla eşlik ettiği için Bent'e şu sözlerle teşekkür etti: "Üzerimdeki harikulade gelinliği tasarladığın için sana çok teşekkür ediyorum. Bu güzel anı birlikte inşa ettik. Sonsuz şükranlarımı sunuyorum."



YILIN EN BAŞARILI KADINLARI ARASINDA

Ödüllü modacı Pınar Bent, kısa süre önce Türk İş Kadınları Rehberi tarafından "yılın en başarılı kadınları" arasında gösterilmiş, Evos Angels'ın organize ettiği Dijital Dünyanın En'leri Ödül Töreni'nde de "Yılın Moda Tasarımcısı" ödülünü almıştı.