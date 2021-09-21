AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU! Diyanet Ayetel Kürsi Duası Arapça Ve Türkçe Okunuşu - AyetelKürsi Fazileti Duası Okunuşu Nasıldır?

AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU! İbadet etmek ve duada bulunmak isteyenler doğrultusundan Ayetel Kürsi duasının manası, önemi merak ediliyor. Halk doğrultusundan Ayetel Kürsi duası ya da suresi şeklinde bilinmesine karşın Kur'an-ı Kerim içinde yer alan bir ayettir. Ayetel Kürsi, Bakara Suresi'nin 255. ayetidir. Anlamı itibariyle Allah'ın kürsüsü manasına sahiptir. Peki, Ayetel Kürsi ne vakit okunur? İşte Ayetel Kürsi okunuşu ve Türkçe manası ile Ayet-el Kürsi Arapça yazılışı ve Diyanet meali detayları içeriğimizde yer alabilirsiniz. Bu anlamda Arapça Ayetel Kursi yazılışı, faydaları, faziletleri de yer almaktadır. İlk sayfadan Ayet-el Kürsi duasının Türkçe okunuşunu Arapça görseli ile eş güdümlü görebilirsiniz.