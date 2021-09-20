Op. Dr. Cem Payaslı: Dik memeye sahip olmak hayal değil

Meme dikleştirme ameliyatının küçültme ameliyatıyla benzerlik gösterdiğini belirten Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Cem Payaslı, "Aradaki fark, dikleştirme ameliyatı uygulanacak memenin büyük olmamasıdır. Sarkmış meme ya normal boyuttadır ya da içi boşalmıştır" dedi.

MEME PROTEZİ GEREKEBİLİR

Kilo kaybı, emzirme ya da yaşlanma sonucu memenin hacmini yitirebileceğini ve üzerini saran derinin bol kalması sonucu sarkık bir görüntü kazanabileceğini dile getiren Op. Dr. Cem Payaslı, "Sarkık memelerin görünümü meme dikleştirme ameliyatıyla düzeltilir. Yeterli hacme sahip olmayan sarkık memeler için tek başına meme dikleştirme ameliyatı yeterli olmayabilir. Buna ek olarak meme protezi uygulamasıyla kombine edilebilir" diye konuştu.

GENEL ANESTEZİ UYGULANIYOR

Dr. Payaslı, operasyonun detaylarını şöyle anlattı: "Meme dikleştirme ameliyatında fazla cilt çıkarılır, meme başı etrafındaki koyu renkli deri halkasının çapı küçültülür ve meme başı yukarıya yükseltilir. Ameliyat genel anestezi altında yapılır. Yapılacak girişimle orantılı olarak 2-3 saat sürer. Hasta bir gece hastanede misafir edilir."

AMAÇ OLABİLDİĞİNCE AZ İZ BIRAKMAK

Ameliyat izi ve tekniğinin meme sarkıklığının derecesine göre değişebildiğini de sözlerine ekleyen Op. Dr. Cem Payaslı, "Amaç, güzel memenin yanı sıra olabildiğince az iz bırakmaktır. Sarkıklığı az olan memelerde sadece meme başı etrafında iz bırakan teknik, sarkıklığı fazla olan olgularda ise meme başından aşağı inen, ters T izi bırakan teknik tercih edilir" dedi. Ameliyat sonrası oluşabilecek ağrının basit ağrı kesicilerle giderilebildiğini belirten Dr. Payaslı, son olarak "Dikişlerin tamamı eriyen dikişlerdir" diye konuştu.