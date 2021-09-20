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    Dr. Didem Unat'a ABD'de 'Teknik Bilgisayar Biliminde Yükselen Kadın Lider' ödülü

    Dr. Didem Unat, ABD’de “Teknik Bilgisayar Biliminde Yükselen Kadın Lider Ödülü”nün sahibi oldu. Bu ödülü, ABD dışında alan ilk bilim insanı olarak da adını listeye yazdırdı.

    Gururumuz Didem
    Türk kadını, adını ABD'nin en prestijli ödülüne yazdırdı. Doktorasını California San Diego Üniversitesi'nde yapan Dr. Didem Unat, bir başarıya daha imza attı. Yıllar sonra Türkiye'ye dönerek Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi'nde Öğretim Üyesi olan Dr. Didem Unat, ABD'de Uluslararası Bilgisayar Bilimleri Topluluğu tarafından verilen "Teknik bilgisayar biliminde yükselen kadın lider ödülü"nü aldı. Bu ödülü, ABD dışında alan ilk bilim insanı olarak da adını listeye yazdırdı.



    Unat'ın, "Ileri bilgisayar teknolojilerinde yazılım sorunlarına çözüm arayan ERC projesi" de AB'den 1,5 milyon euro fon aldı.
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    Haberler Yaşam Dr. Didem Unat'a ABD'de 'Teknik Bilgisayar Biliminde Yükselen Kadın Lider' ödülü
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