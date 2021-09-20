Antalya'da dört dörtlük mucize! Hamileyken Kovid-19'u yendi, dördüz kızlarını kucağına aldı

Günün mucize haberi Antalya'dandı. 32 yaşındaki Ayşe Kılınç, 9 ay önce rahatsızlandı. Hastaneye giderek test yaptırdı. Birkaç saat arayla hem hamilelik hem de COVİD-19 pozitif olduğu haberini aldı! Hayatının şokunu yaşayan Kılınç uygulanan tedaviyle önce hastalığı atlattı. Ardından bebeklerini beklemeye başladı! Geçtiğimiz günlerde de hamileliğinin 32. haftasında dördüz kızlarını kucağına aldı. Mutluluğunu şöyle anlattı: Doktorlar, diğerlerinin sağlığı için iki bebeğimin kalbini durdurmayı önerdi. Kabul etmedim ve dördünü de kucağıma alacağıma hep inandım. Dört bebek olunca zorlanıyorum ama çok mutluyuz.
- Yaşam
- 20.09.2021 Gazete