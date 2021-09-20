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    Antalya'da dört dörtlük mucize! Hamileyken Kovid-19'u yendi, dördüz kızlarını kucağına aldı

    Ayşe Kılınç, 9 ay önce COVİD-19’a yakalandı. Bu sırada hamile olduğunu anladı! Önce hastalığı atlattı. Geçtiğimiz günlerde de dördüz kızlarını kucağına aldı.

    Dört dörtlük mucize
    Günün mucize haberi Antalya'dandı. 32 yaşındaki Ayşe Kılınç, 9 ay önce rahatsızlandı. Hastaneye giderek test yaptırdı. Birkaç saat arayla hem hamilelik hem de COVİD-19 pozitif olduğu haberini aldı! Hayatının şokunu yaşayan Kılınç uygulanan tedaviyle önce hastalığı atlattı. Ardından bebeklerini beklemeye başladı! Geçtiğimiz günlerde de hamileliğinin 32. haftasında dördüz kızlarını kucağına aldı. Mutluluğunu şöyle anlattı: Doktorlar, diğerlerinin sağlığı için iki bebeğimin kalbini durdurmayı önerdi. Kabul etmedim ve dördünü de kucağıma alacağıma hep inandım. Dört bebek olunca zorlanıyorum ama çok mutluyuz.


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    Haberler Yaşam Antalya'da dört dörtlük mucize! Hamileyken Kovid-19'u yendi, dördüz kızlarını kucağına aldı
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