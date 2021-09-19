Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 19 Eylül 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor.Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

Şerife ile Kubilay Erdi Üzek'in yakışıklıları Kürşad Eren (üstte) ve Göktuğ Erim (altta)

Gökce ile Yunus Eyüpoğlu'nun fıstık kızları Balım Vera Eyüpoğlu

Beyhan-Alperen Albayrak çiftinin oğlu İlter Alphan